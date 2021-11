Travis Scott : 8 morts et une cinquantaine de blessés au festival Astroworld

Cette nuit, une tragédie s’est passé pendant le festival Astroworld organisé par Travis Scott dans la ville de Houston au Texas, un mouvement de foule a causé la mort de 8 personnes dans le public.

L’incident a eu lieu pendant la nuit dernière au alentour de 21h, en plein concert de l’Astroworld Festival mis en place par Travis Scott, un mouvement de panique a éclaté en plein show. D’après un premier bilan, le drame a provoqué le décès de 8 spectateurs et a fait une cinquantaine de blessés. Les fans se seraient fait piétiner par des nombreuses personnes qui tentaient de se diriger en direction de l’avant. « La foule a commencé à se rapprocher vers la scène, causant un vent de panique et de premiers incidents. Les gens ont commencé à tomber, certains ont perdu connaissance, ce qui n’a fait qu’amplifier la panique », a déclaré le chef de la police de la ville après l’annulation de l’événement.

« Dès que nous avons appris l’incident, plusieurs personnes ont pratiqué des massages cardiaques et tout s’est enchaîné. On a eu l’impression que ça s’est passé en quelques minutes à peine. D’un coup, nous avions plusieurs personnes à terre, victimes semble-t-il d’arrêt cardiaque » a ensuite commenté le chef adjoint de la police de Houston face aux médias.

Houston Fire Department and Harris County medics transported 23 people to hospitals from #AstroWorld , 17 of those patients were taken away during the worst of the ordeal, according to HFD Chief Peña, who also said CPR had to be performed on 11 victims. https://t.co/H6FwHmtHvu pic.twitter.com/yaDcnkNZ3H

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.

(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 5, 2021