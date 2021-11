Booba jubile de revoir l’humiliation d’Orelsan à l’Unkut Contest

Orelsan ridiculisé, Booba heureux de revoir la scène

En plus de son actualité du moment très chargée, Booba a commenté son apparition dans le documentaire « Montre jamais ça à personne » retraçant le parcours d’Orelsan. Disponible sur Prime Vidéo, l’un des épisodes présente les images inédites de le prestation du rappeur des Casseurs Flowters au Unkut Contest en 2006 avant d’être connu. Un événement organisé à l’époque par l’ancienne marque de vêtements de B2O, Unkut.

Il y a quelques semaines avant l’annonce de la sortie de son prochain album solo « Civilisation« , Orelsan a présenté une série sur son ascension dans le rap avec une vidéo inédite de sa première rencontre avec Booba au début de sa carrière. Le rappeur originaire de la ville de Caen s’est inscrit à la compétition de battles en 2006, le Unkut Contest en espérant se faire remarquer lors de cet événement. Face à un jury composé des poids lourds du rap game, La Fouine, Diam’s, Rim’K et le DUC, il a totalement raté sa prestation et s’est fait éliminer dès le premier tour de la compétition.

B2O a apprécié se remémorer ce beau souvenir

Orelsan a même subi les huées du public à l’époque suite à cette performance manquée. Booba s’est rappelé ce souvenir en visionnant cet épisode et a partagé la séquence sur le compte Instagram de La Piraterie en plaçant au passage un petit tacle à La Fouine. « C’est beau de voir ça j’avais complètement oublié !!! Le ÜNKUT contest organisé par @kyusteed et le Duc réunissant tous les rappeurs Français, de Orelsan au pointeur en passant par Diams et 113… l’unité ça a existé. On était déjà dans le turfu… », s’est-il exprimé en légende de la publication.

Dans cette série, le producteur d’Orelsan, Skread a également révélé qu’après avoir proposé l’intru du titre « Tallac » pour l’album « Panthéon » en 2004, son compère s’est pris un vent de Booba. Il lui a fait écouter les productions du rappeur Caennais et B2O a commenté, « Les prods de ton gars, elles sont pas ouf, t’es plus obligé de me les faire écouter ». Quelques années plus tard les deux rappeurs ont également failli organisé ensemble une version rap de The Voice mais le projet ne s’est pas finalisé.