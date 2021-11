Les Daltons provoquent encore les autorités en s’incrustant dans une prison

Les Daltons vont s’exprimer en direct dans TPMP !

Après les rodéos en pleine ville, un envahissement de terrain en plein match d’Europa League et la demande libération de leur leader, le gang de rappeurs Les Daltons vient encore d’être l’origine d’un nouveau coup d’éclat pour provoquer encore un peu plus les forces d’ordre suite à l’escalade du grillage d’une prison.

Les Daltons continuent de semer le Chaos

Le collectif lyonnais poursuit les actes coups de poing. Cette fois-ci les membres du gang ont donné rendez aux internautes en direct sur Instagram pour dévoiler les images de l’un d’entre eux vêtu de la tenue de détenu dans la Bande Dessiné Lucky Luke et d’un masque de clown pour cacher son visage en train de s’introduire dans le périmètre sécurisé de la prison de Lyon-Corbas puis de jeter un colis dans la zone de détention avant de ressortir puis de quitter les lieux sur une moto.

Toujours habillé avec des pyjamas rayés jaune et noir, le collectif « Les Daltons » vient de proposer une trêve à la police en échange de la libération de Many-GT, leur chef ainsi que d’une collaboration avec Angèle. En attentant, ils ont décidé de poursuivre leurs investigations comme l’atteste cette escalade du grillage de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas par l’un des membres pour défier les autorités.

Un Dalton escalade une prison

« Personne n’a été arrêté, malgré l’arrivée des guignols et une petite fessée de notre part sur les routes. Dommage qu’il y est fallu coupe le live, pour le prochain on trouvera un moyen de tout filmer » peut-on lire sur la page Instagram du groupe. « L’impunité des #Dalton fait des ravages! Intrusion en prison, rodéo devant la #prison de #Corbas et course-poursuite.

Cet aprem, ces voyous de cité veulent rejoindre le rappeur Many Gt! Que la Justice les aide. Ça fera du bien à la Drapeau de la France et ça nous donnera de la crédibilité! » s’est indigné le porte-parole et secrétaire national adjoint du Commissaires de Police SICP sur Twitter.

Ce lundi Cyril Hanouna a annoncé que Les Daltons seront en direct dans son Touche Pas Mon « Poste, Rodéos en pleine ville, envahissement de terrain, prison escaladée… Depuis plusieurs semaines, le groupe lyonnais « Les Daltons » multiplie les actions coups de poing et les provocations contre les forces de l’ordre. Index pointant vers la droiteIls seront ce soir dans #TPMP pour expliquer leur action ! » a annoncé le compte Twitter de TPMP.

