Rohff et Imen Es : c’est enfin officialisé

La connexion entre Rohff et Imen Es est enfin confirmée ! Le featuring entre les deux artistes pressenti depuis le mois janvier vient d’être officialisé avec l’annonce de la tracklist de l’album d’Housni, « Grand Monsieur » disponible le 10 décembre prochain dans les bacs et toutes les plateformes de streaming.

C’est l’un des albums de rap français les plus attendus de cette fin d’année qui va maquer le grand retour en solo du Padre Du Rap Game. Après une longue attente, Rohff vient enfin de lever le voile sur le dixième album de sa carrière un peu plus d’un mois avant sa parution. Le projet va faire le bonheur de ses fans car il s’agit d’un double album de 26 morceaux dont la plupart inédits et une liste impressionnante d’invités.

Rohff et Imen Es réunis sur un futur hit ?

En début d’année Housni a proposé dans une story à Imen Es de venir en studio réaliser un featuring en réponse à la question d’un internaute, la chanteuse a répondu positivement, « Avec plaisir » a-t-elle commenté. « Ok let’s go ma soeur » s’est ensuite satisfait le rappeur du 94 et comme promis elle figure sur l’opus « Grand Monsieur » avec le titre « Apaise Ton Coeur ». La collaboration avec Gims est aussi confirmé avec le single « L’expérience ».

Dans le reste des invités, Jul est présent sur « Legend », Tayc sur « Officiel », Goulam sur « Comoreine », Guè Pequeno sur « Mortier », Naps sur « Antibiotique » et enfin Dajdu avec la collaboration déjà dévoilée sur le single « Sécurisée » (6,5 millions de vues pour le clip). Le morceau « Ennemy » extrait de la Bande Originale de la saison 2 de Validé.

A noter que Imen Es sortira elle son deuxième album « ES » le 3 décembre. Présente en 2021 avec deux singles à succès « Essaie Encore » (single d’or) et « Fantôme », la jeune Sevranaise a le vent en poupe et l’annonce de son second opus présage de belles choses pour la carrière de la talentueuse Imen en plus de ce featuring inédit avec Rohff.