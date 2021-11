La réaction de Booba pour compromettre l’album de Rohff

Booba prêt à concurrencer la sortie de l’album de Rohff

Le 10 décembre prochain s’annonce très agité dans le rap game ! Lacrim vient tout juste d’annoncer la sortie de son nouvel opus « Persona non grata » pour cette date. Dans la foulée, Rohff a également présenté son prochain album « Grand Monsieur » à paraitre pour le même jour ce qui n’a pas manqué de faire immédiatement réagir Booba.

Comme il y a 6 ans lors de la sortie de l’album « Le Rohff Game » d’Housni avec son opus « Nero Nemesis« , Booba envisage de concurrencer la sortie du projet de son rival. A l’époque peu avant la fameux le 4 décembre 2015, Housni révèle que Kopp prépare la sortie d’un album à le même jour que lui. Une information confirmée par la suite et la date va marquer l’histoire du rap français car il s’agit également de celle choisie par Jul pour « My World » et de Nekfeu pour la réédition de « Feu ».

Le DUC veut gâcher la fête

Cette fois-ci, Booba ne programme pas la sortie d’un nouvel album comme en 2015 car au mois de mars dernier, il a affirmé que « Ultra » est le dernier opus de sa carrière mais depuis l’ancien membre du groupe Lunatic reste très productif et enchaine les inédits. Dernièrement, B2O a dévoilé le single « Léo Messi« , un featuring avec son poulain Sicario sur le titre « WA » et enfin « TN » uniquement disponible en NFT. C’est donc avec un nouveau morceau qu’il compte faire de l’ombre à Rohff.

« SORTIE DE MON 10 ÈME ALBUM GRAND MONSIEUR !!! LE 10 DÉCEMBRE 2021 ! Précommande MERCREDI 10 novembre à 12h ! 5ème double Album ! » a déclaré Rohff sur Instagram ce lundi soir pour présenter le tracklisting complet de « Grand Monsieur » suivi du commentaire de Booba, « Je sors un son le 10 décembre ou pas besoin? Dites-moi » avec un émoji mort de rire sur le réseau social via le profil de La Piraterie. Le DUC a ensuite ajouté dans une story le message « On va lui gâcher la fête à ce bou**on y mérite que ça » avant d’ajouter que si Housni repousse son album, il fera pareil.