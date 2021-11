Nekfeu et Freeze Corleone : le feat rêvé devient enfin réalité

Un collaboration inédite entre Nekfeu et Freeze Corleone vous en rêviez ? Un Youtubeur vient de nous offrir un extrait de ce que cette connexion pourrait donner le tout avec réussite ! Ces dernières semaines les mashups entre rappeurs français se multiplient et certains assez remarquables comme récemment celui avec entre Kaaris, Damso et Rohff produit par Raiden Wins.

Nekfeu et Freeze Corleone réunis sur un incroyable mix !

Les succès des mashups sur Youtube se poursuivent avec souvent des montages bluffant de réalisme de Damso, SCH, Freeze Corleone, Vald, PNL. Il y a quelques mois un mix de Booba et Dems avait eu une telle audience que B2O a fait supprimer la vidéo n’ayant pas apprécié d’être lié à l’un de ses rivaux. C’est au tour du Youtubeur Xenor Beats • 69k de se faite remarquer, il a réuni Freeze Corleone et Nekfeu en musique avec un résultat surprenant associant des titres des deux rappeurs la même production.

Ce mashup intitulé « Protégé » regroupe les couplets des morceaux « Sous les nuages » de Nekfeu et de la collaboration de Freeze Corleone sur le single « Cyanure » avec Django. Le featuring fait rêver et pourrait bien donner des idées aux deux artistes qui n’ont jamais travaillé ensemble.