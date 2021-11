Jul (Classico Organisé), Niska : les chiffres des ventes sont tombés

Le démarrage est réussi pour Jul avec Classico Organisé et Niska avec Le monde est méchant. Les deux rappeurs n’ont pas obtenu la première place du Top Album de la semaine mais ils ont tous les deux fait une grosse semaine au niveau des ventes.

Le Classico Organisé battu par Abba

En France cette semaine la première place du Top Albums est occupée par l’album « Voyage » de Abba avec 38 598 équivalents ventes. Jul avec le triple album du Classico Organisé réunissant 157 rappeurs Parisiens et Marseillais prend la seconde place du classement avec un total de 33 700 exemplaires écoulés en première semaine dont 13 950 ventes en physique (41 %), 718 ventes téléchargement et enfin 19 128 ventes en streaming (57 %).

L’année dernière avec la compilation « 13 Organisé », le rappeur Marseillais avait réalisé un score presque identique avec 36 000 ventes en 7 jours.

Niska plus fort que Jul sur les streams

Niska avec sa nouvelle mixtape Le monde est méchant prend la dernière marche du podium juste derrière Jul, Le monde est méchant totalise 22 057 équivalent ventes en une semaine d’exploitation avec dans les détails 2 140 ventes pour la version physique (10%), 251 ventes pour la version en téléchargement (1%) et pour finir 19 666 en streaming. A noter que le rappeur d’Évry prend la première place du Top Albums streaming avec ce score.

« We we c’est nous que tu croisent a l’épicerie ou pas loin de la gareee !! Petit filouuuuu !!! 33 796 1 ère semaine » a réagi Jul sur Instagram à l’annonce des chiffres du Classico Organisé. Le clip éponyme de la compilation est le plus gros carton du projet avec près de 8 millions de visionnages pour le clip en 7 jours et une première place au Top Singles de la semaine.