Orelsan annonce une très bonne nouvelle

Orelsan fait monter la pression avant son album

Alors que son quatrième album solo, intitulé Civilisation pourrait être certifié Disque D’Or avant sa sortie le 19 novembre 2021 en cumulant 50 000 précommandes, Orelsan vient d’annoncer une très bonne nouvelle à ses fans avant de découvrir ce nouvel opus.

Dans une semaine, Orelsan va marquer son grand retour dans les bacs avec « Civilisation », un projet de 15 titres inédits dont trois collaborations. L’une avec l’iconique duo américain The Neptunes composé de Pharrell Williams et Chad Hugo) et deux autres avec ses acolytes de toujours, Gringe, son compère des Casseurs Flowters et Skread, le producteur et réalisateur de tous ses précédents albums.

Le grand retour du rappeur Caennais

Avant la parution de cet opus qui fait suite au succès de « La fête est finie » écoulé à plus d’un million d’exemplaires, Orelsan a présenté la série-documentaire évènementielle « Montre jamais ça à personne » sur Prime Video qui retrace l’ensemble de sa carrière (3 albums solo, 2 albums avec Casseurs Flowters, un film « Comment c’est loin » et une série « Bloqués »). Avec ses 6 Victoires de la Musique, le rappeur originaire de Caen a également décidé de lancer un concept original pour cet album avec une édition physique standard limitée et numérotée au graphisme du CD proposé à la vente en aléatoire d’après les stocks.

En plus, de cet opus, Orelsan a aussi annoncé une tournée pour défendre son projet sur scène et le faire découvrir en live au public. Il a initialement prévu d’investir la scène mythique de l’Accor Arena pour quatre soirs du 16 au 19 mars 2022 mais face au succès rencontré, l’artiste vient d’annoncer une cinquième date programmée pour le 15 mars 2022.