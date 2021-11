Booba met la pression à Messi et se moque de Mbappé

Booba vient d’adresser un message à Lionel Messi pour lui faire une demande étonnante tout en plaçant au passage un petit tacle à son coéquipier du Paris Saint Germain, Kylian Mbappé. La requête du DUC est restée sans une réponse d’un des joueurs Parisiens pour le moment.

Booba adresse un message à Messi

Les derniers jours ont été animés pour Booba, il a créé l’événement avec la sortie d’un titre inédit nommé « TN » au format NFT ainsi que son clip. D’après les estimations le morceau a rapporté plus de 600 000 dollars. Un bel exploit pour l’ancien membre du groupe Lunatic qui n’a pas chômé la semaine dernière et a également présenté une collaboration avec son poulain Sicario baptisé « WA » ainsi que le single « Leo Messi » produit par Enz00Beats.

Comme son titre l’indique, le morceau est dédié au numéro 30 du PSG arrivé cet été du FC Barcelone. Booba a aussi mis en ligne le clip de la chanson réalisé par Tom Ruiz et kyu Steed. La vidéo vient d’ailleurs de dépasser les 2 millions de vues sur Youtube mais Kopp n’a pas apprécié que l’attaquant argentin ne partage pas le single sur les réseaux sociaux.

B2O compare Mbappé à une Tortue Ninja

Au mois septembre dernier, MHD a collaboré avec Bizarrap sur « BZRP Music Sessions #44 », dans la foulée de la publication, Lionel Messi avait relayé le clip et validé la connexion. Le joueur Argentin avait même publié une vidéo de ses enfants en train de s’ambiancer sur cette collaboration entre le Prince de l’Afro Trap et le beatmaker Argentin.

Booba a constaté avec regret que le sextuple ballon d’or n’en a pas fait de même avec « Leo Messi » et a décidé de l’interpeller. « Frérot faut marquer maintenant! Déjà qu’tu partages pas mais marque zobi! » a-t-il déclaré dans une story Instagram tout en mentionnant le compte du joueur. En effet depuis son transfert à Paris, l’attaquant n’a mis aucun but en Ligue 1 mais a tout de même marqué 3 buts en Ligue des Champions. « La Tortue Ninja y fait pas d’passes D ou C comment » a conclu Kopp en parlant de Kylian Mbappé avec le surnommant « Tortue Ninja ». Le champion du monde français est appelé « Donatello » par ses partenaires et le rappeur souhaite qu’il fasse des passes décisives à son coéquipier.