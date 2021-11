Wejdene : la véritable raison de sa disparation révélée

La disparation soudaine des réseaux de Wejdene continue d’intriguer, la jeune chanteuse est restée totalement silencieux depuis son élimination de la onzième saison de Danse avec les stars et a demandé au public de l’oublier. Vaimalama Chaves, Miss France 2019 vient de faire des révélations sur la possible raison de cette soudaine absence.

Pourquoi Wejdene a disparu ?

« C’était cool mais… oubliez moi » voilà le dernier message posté par Wejdene sur Instagram le 24 octobre dernier avant une coupure radicale sans aucune nouvelle. Sur le réseau social, la protégée de Feuneu est pourtant très active depuis le début de son succès avec le tube Anissa. Elle est aujourd’hui suivie par plus de 2,3 millions d’abonnés et vient de faire un geste fort en supprimant également toutes ses publications. Sur ses profils TikTok et Twitter aux millions d’abonnés, l’interprète du titre Coco en a fait de même et n’a donné aucun signe de vie depuis cette date.

Depuis les rumeurs concernant Wejdene ne cessent de circuler, notamment au sujet de son comportement dans l’émission diffusée sur TF1 et des conflits avec son partenaire de danse Samuel Texier. D’autres témoignages dévoilés dans TPMP récemment ont eux dénoncé les agissements de la production à l’encontre de le jeune femme. Elle aurait été poussée à bout par l’équipe de production de DALS.

La chanteuse éprouvée par son expérience à DALS

Invitée sur le plateau de Jordan De Luxe, Vaimalama Chaves a également figurée au casting de cette nouvelle saison de DALS. Elle s’est exprimée sur le cas Wejdene. « Je pense que c’était une expérience très très prenante physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Il faut se mettre à nu à chaque fois, pour chacune des danses qu’on fait. » a-t-elle expliqué. L’ancienne Miss France pense que la chanteuse produite par Feuneu devait être fatiguée et un peu dégoutée. « Elle avait envie de se reposer un petit peu » suggère-t-elle même si elle a confié ne pas avoir pu parler avec elle en raison des règles imposées par la crise sanitaire.

La jeune artiste révélée grâce à TikTok semble donc avoir pris un peu de recul pour prendre du repos après avoir été épuisée par cette épreuve avant de début sa tournée au mois de février 2022.