Maes donne de la force à Ninho avec un magnifique message

Nouvelle échange entre Ninho et Maes

En attendant cette fin d’année très mouvementée en terme de sorties d’albums de rap français, Ninho et Maes ont récemment eu une discussion par messages interposés sur Instagram pour savoir qui va dévoiler le meilleur projet dans les prochains mois. Cela avait même lancé une rumeur sur la parution d’un album commun mais les deux rappeurs français ont finalement apaisé les tensions.

Qui sortira « Le Meilleur » album ?

« JEFE » de Ninho et « Réelle Vie 3 » de Maes sont deux albums attendus, les deux viennent de confirmer la sortie des projets. Le rappeur de l’écurie Rec 118 sera de retour dans les bacs le 3 décembre mais n’a encore présenté aucun extrait et n’a invité aucun artiste, il n’y a pas de featuring sur son nouvel opus. Le rappeur de Sevran va de son côté dévoiler son projet le 26 novembre et vient de mettre en ligne les premiers épisode de sa web-série.

L’union fait la force

A la fin du mois d’octobre Maes et Ninho ont fait la même annonce du meilleur projet à venir ce qui avait donné lieu à un échange un peu tendu entre eux dans un premier temps mais qu’ils ont finalement pris cela avec beaucoup d’humour.

L’interprète du tube Madrina vient d’adresse un nouveau message à son compère définitivement taire les rumeurs d’une tension et démentir celle d’un clash. « Force au frérot Ninho pour son projet, c’est que du rap » a-t-il déclaré dans une story avec le teaser du prochain opus de N.I. Une belle initiative pour apporter sa force et son soutien à son compère.