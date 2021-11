Astroworld : un enfant de 9 ans piétiné est décédé de ses blessures

Le bilan s’alourdit pour le drame du festival Astroworld de Travis Scott ! La tragédie vient de faire une nouvelle victime avec le décès d’un jeune garçon âgé seulement de 9 ans. Il s’est fait piétiné par le mouvement de foule du 5 novembre dernier pendant le concert du rappeur américain à Houston. Il s’agit là du 10ème décès causé par cet incident.

Ce dimanche 14 novembre Ezra Blount, un petit garçon de neuf ans a succombé au Texas Children’s Hospital de ses blessures. Souffrant de lésions cérébrales et d’une hémorragie interne, il s’est retrouvé en coma artificiel après la bousculade mortel qui a eu lieu pendant le show de Travis Scott à l’Astroworld devant près de 50 000 personnes.

L’enfant était venu assister au concert avec son père lorsqu’une partie du public a pressé vers l’avant de la scène où se produisait l’artiste. Treston Blount a pris son fils sur les épaules avant de chuter. Le petit Ezra s’est ensuite au sol et s’est fait piétiner avant d’être secouru puis transporter d’urgence au Texas Children’s Hospital dans il est décédé quelques jours plus tard. La tragédie a tué au total neuf autres personnes et fait des centaines de blessés.

« Cela n’aurait pas dû être l’issue d’une sortie au concert avec leur fils, supposé être un moment de joie », a déploré l’avocat des familles de victimes Ben Crump. Les victimes ont mis en cause les organisateurs de l’événement et des centaines de plaintes ont été déposées.

Le concert s’est poursuivi durant plusieurs minutes après le début du mouvement de foule et pendant l’intervention des secours. Travis Scott est ciblé par les critiques pour avoir continué de chanter lorsque le drame a éclaté mais ses avocats ont mis en cause les organisateurs de l’événement dont aucun d’eux ne fait partie du staff du rappeur.

I am saddened to learn of Ezra’s death this evening. Our city tonight prays for his mom, dad, grandparents, other family members and classmates at this time. They will need all of our support in the months and years to come. May God give them strength. RIP Ezra. st #AstroWorld pic.twitter.com/Ankq7FMa3l

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) November 15, 2021