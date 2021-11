Damso va enfin sortir son tube que tous les fans attendent

Damso vient de lancer THEVIE RADIO, son émission de radio sur Apple Music. Le tout premier show audio animé par un artiste francophone sur la plateforme et dans le 1er épisode le rappeur francophone a fait des nombreuses révélations dont l’annonce de la sortie prochaine d’un inédit qui va ravir ses fans.

Damso offre un beau cadeau de Noël

Projet de longue date de Dems et de son producteur Ritchie Santos, THEVIE RADIO (La radio Saal, la radio Nwaar) voit enfin le jour, exclusivement sur Apple Music. Retrouvez chaque mois Damso et son partenaire de toujours pour des conversations autour de la musique, dans un esprit de partage. Ils recevront des invités de marque, et nous feront découvrir les morceaux qu’ils écoutent en boucle.

L’occasion de reconnecter avec ses fans pour Damso, qui souhaite ”se retrouver avec la nation après cette période compliquée”. Ritchie Santos évoque lui une volonté avec ce show d’« Unir la nation, partager de manière différente”. Dems est le premier artiste francophone à avoir sa propre émission de radio sur Apple Music et rejoint le line-up impressionnant des artistes qui ont, ou ont eut, leur show sur Apple Music : Drake, Frank Ocean, The Weeknd, Dr Dre, Snoop Dog, Future, J Balvin, Lil Wayne, Pharrell, Nicki Minaj ou encore Lady Gaga.

« Cœur de pirate » arrive enfin !

Dans le premier épisode, Damso et Ritchie posent les bases et le ton de THEVIE RADIO : ils jouent chacun une sélection éclectique de morceaux qu’ils écoutent en ce moment, et font profiter les fans de leur discussion, posés dans le studio de Dems à Bruxelles. Ils parlent de musique, mais aussi de l’actualité de l’artiste Belge grâce à son producteur qui tient à « donner des réponses à la nation ».

Damso annonce la sortie physique de QALF Infinity pour le 17 décembre, il dévoile qu’il travaille actuellement sur un projet de film, raconte qu’il a écrit ”Smog” en club, déclare que son coup de cœur rap français du moment est Luv Resval, s’exprime sur son morceau favori de Jul, ou encore si il préfère Kanye ou Drake. Enfin pour conclure il se confie sur le morceau inachevé ”Coeur de pirate” qui va enfin sortir, après l’avoir teasé à son public en 2017. « Si les gens le veulent vraiment je retourne en studio, je le pose et je le balance » a-t-il déclaré, le single est attendu sur les plateformes de streaming pour le jour de noël, le 25 décembre 2021.