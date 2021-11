Squeezie met Internet en PLS avec « Time Time »

Squeezie vient de se lancer un nouveau défi avec Myd et Krono, le Youtubeur va tenter de créer le meilleur tube des années 2000 face à l’équipe de Maskey, Le Motif, Toldya et S2keyz. Les deux groupes font déjà sensation avait la sortie des singles « Time Time » et « Offishal » qui se sont retrouvés en Top Tweet après la mise ligne des clips.

Il y a 4 jours, Squeezie a dévoilé une première vidéo sur « qui fera le meilleur hit des années 2000 en 3 jours ? » avec les coulisses de ce duel entre le groupe « Trei Degete » du célèbre vidéaste français, de Myd et de Krono avec un premier titre nommé « Time Time » face au groupe Ambiance Skanda formé de Maskey, Le Motif, Toldya et enfin S2keyz qui a présente le morceau « Offishal ». Dans un premier temps, Rim’K du 113 juré de cette émission un peu spéciale a voté pour ce dernier single mais c’est désormais au public de voter.

Squeezie a plié Internet.

Les clips des deux titres mis en ligne ce soir sur Youtube ont déjà atteint les 500 000 vues en à peine 2 heures. Les CD des singles sont sur en écoute sur les plateformes de streaming et également disponibles en vente dans les magasins Lidl ou en ligne sur un site créé pour l’occasion hits2000.fr/. L’équipe vainqueur de ce duel sera celle qui aura écoulé le plus d’exemplaire dans sa version physique. Les bénéfices des ventes seront distribués au Secours Populaire.

Le Youtubeur de Français a rapidement enflammé Twitter en début de soirée avec la publication de son clip, « Time Time » s’est placé numéro 1 des tendances sur Twitter avec une pointe de près de 3,5 millions de Tweets et le titre s’annonce comme un tube en puissance.