Booba lâché par Maes, il a la haine !

Booba absent du nouvel album de Maes, B2O réagit !

Dans dix jours Maes sera de retour dans les bacs avec un nouvel album baptisé « Réelle Vie 3.0 » et à son grand regret Booba ne semble pas être présent sur la liste de invités de ce projet que le rappeur de Sevran a commencé a promouvoir il y a deux semaines avec une web-série sur son parcours dont les 3 premiers épisodes sont disponibles sur Youtube.

Après l’album « Les Derniers Salopards » couronné de succès avec une certification de triple disque de platine et trois singles de diamant grâce aux featurings du projet avec Booba, Jul et Ninho sur les titres Blanche, Dybala et Distant, Maes prépare la sortie d’un nouvel opus. « Réelle vie 3.0 » est déjà disponible en précommande et sortira officiellement le vendredi 26 novembre 2021. Pour le moment l’artiste Sevranais n’a pas dévoilé la tracklist et laisse planer le doute sur les invités.

Une 4ème collaboration entre eux ? Le doute persiste…

Maes n’a encore présenté aucun extrait de cet album et n’a donné aucun indice sur les éventuelles collaborations. Il a uniquement dévoilé le visuel et annoncé la sortie d’un pack 2 CD sur sa boutique en ligne « Maes Store » avec le second volet de « Réelle Vie ». Invité sur les deux précédents albums de l’artiste du 93 sur les singles Madrina et Blanche, Booba souhaite poursuivre cette collaboration entre eux et vient de demander un nouveau featuring.

En effet Booba vient de réagir au lancement de la précommande de cet opus en postant une capture d’écran de l’annonce dans une story avec deux messages destinés à son acolyte. « Maes, Diosang, on peut préco en crypto moneyyy ? » commente-t-il tout d’abord avant d’ajouter « Bersamusic envoie la tracklist fumier. Dis leur y m’ont lâché pour le projet j’ai la haine ! Y reste du temps on peut l’inclure en streaming me lâche ap ! ».

Maes n’a pas donné suite à cette déclaration et le mystère demeure entier sur la présence ou non de B2O sur l’album. Réponse la semaine prochaine.