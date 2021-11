Freeze Corleone, Ziak, Ninho et Gazo sur le même titre, c’est une tuerie

Une connexion inédite entre Freeze Corleone, Ziak, Ninho et Gazo sur un même morceau aurait sans doute l’effet d’une bombe sur le rap français !

Cette collaboration entre les quatre rappeurs français fait rêver mais n’a malheureusement pas eu lieu mais le Youtubeur PNL World nous offre un aperçu de ce que le featuring pourrait donner dans un mash-up comme souvent surprenant de réalisme entre ces artistes.

Freeze Corleone, Ziak, Ninho et Gazo unis sur un mix de dingue !

Suivi par plus de 160 000 abonnés sur Youtube, PNL World vient une nouvelle fois de proposer un mash-up de qualité. Après le mix entre Nekfeu, Orelsan, Vald et Alpha Wann sur « N.O.V.A » qui a dépassé le million de vues, le mash-up « Minotaure » avec Damso et, SCH qui affiche plus de 1,5 millions de visionnages ou encore « Nouvel Ordre » avec Freeze Corleone et Vald, le Youtubeur a encore réussi une prouesse. Dans ce nouvelle vidéo intitulé OPPS ce sont Freeze Corleone, Ziak, Ninho et Gazo qui sont à l’honneur et ce montage devrait donner quelques idées aux différents rappeurs présents sur ce remix.

Pour cette production, PNL World a utilisé les audios de « Welcome to the Party » pour Freeze Corleone, de « S.P.S », « Quatre », « Flocko » et « Galerie » pour Ziak, « Big Pac », « Fendi », « Tokarev » pour Ninho et enfin de « EUPHON » et « GROKUWA » pour Gazo. Le tout en réunissant des extraits des différents clips avec une vidéo dans laquelle le flow des 4 rappeurs se mélange parfaitement. Reste à savoir désormais si l’un d’eux valide cette réalisation.