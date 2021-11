Guy2Bezbar rêve d'Angèle...

Guy2Bezbar est chaud sur Angèle !

La semaine dernière, Guy2Bezbar était de passage tous les soirs dans l’émission Planète Rap sur la radio Skyrock pour assurer le promotion de son premier album Coo Jojo qui sera disponible ce vendredi 19 novembre. Le rappeur originaire du 18ème arrondissement de Paris s’est confié sur sa collaboration de rêve et a donné une réponse étonnante à l’animateur Fred Musa.

Apparu aux côtés de Niska, Hamza, Gazo, SDM, Koba laD, Leto ou encore Bolémvn ces derniers temps, Guy2bezbar a le vent en poupe en ce moment. Le MC de Barbès prépare désormais la parution d’un des projets les plus attendus de cette fin d’année avec son projet Coco Jojo. Un opus de 20 morceaux dans lequel il enchaîne des titres dansants, des ballades plus calmes et des bangers aux gimmicks explosives le tout avec une flopée d’invités tel que Hamza, Zkr, Tayc ou encore Junior Bvndo.

Une connexion surprenante

L’ancien footballeur professionnel va tenter de se faire une place sur la scène du rap français avec cet album après les mixtapes Jungle Volume 1 (2016) et 2 (2017) puis les récents succès de ses collaborations avec Bolémvn sur le single « Ça canarde », avec Niska sur « De Bon Matin » ou encore sur le tube « Le Classico Organisé » avec Koba LaD, JuL, PLK, SCH, Gazo, Soso Maness, Kofs et Naps.

En attendant la sortie de cet album, Guy2Bezbar était à l’honneur de la semaine Planète Rap du 8 au 12 novembre et Fred Musa a questionné le rappeur français sur le featuring qu’il veut faire. « Franchement s’il y avait de la visibilité à prendre, de la bonne visibilité j’hésiterais pas » a-t-il expliqué avant de préciser, « Comme ça en tête je n’ai pas, mais j’aimerais bien essayer Angèle ». Une connexion assez improbable même si la chanteuse a déjà travaillé a plusieurs reprises avec des rappeurs francophones comme Damso, son frère Roméo Elvis et qu’un featuring avec Orelsan à venir est pressenti.