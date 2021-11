Orelsan frappe fort avec « L’odeur de l’essence » aux punchlines percutantes

Orelsan fait son grand retour avec le clip du morceau « L’odeur de l’essence » réalisé par David Tomaszewski, premier single de Civilisation à paraitre ce vendredi 19 novembre.

Un titre très énervé !

A deux jours de la sortie de son album, le rappeur Caennais s’est enfin décidé un extrait inédit de son opus avec le single « L’odeur de l’essence » produit par Skread et Phazz. « Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles, l’histoire appartient à ceux qui l’ont écrite. Plus personne écoute, tout l’monde s’exprime, personne change d’avis, que des débats stériles

Tout l’monde s’excite parce que tout l’monde s’excite, que des opinions tranchés, rien n’est jamais précis Plus l’temps d’réfléchir, tyrannie des chiffres, gamins d’douze ans dont les médias citent les tweets » lâche Orelsan dans ce titre engagé qui donne le ton pour son projet, comme à son habitue l’artiste enchaine les punchlines percutantes et nous rappelle notamment sa performance sur la chanson « Suicide Social » extrait de l’album « Le chant des sirènes » sorti en 2011.

Toujours aussi fort, OrelSan est bel et bien de retour

Civilisation est le quatrième album solo d’OrelSan qui génère une énorme attente du public et l’engouement des auditeurs est tel que le projet aurait déjà atteint le seuil des 50 000 ventes avec les précommandes selon les rumeurs des dernières estimations. Le rappeur des Casseurs Flowters devrait faire tomber des nombreux records ce vendredi avec cet opus et va tenter de battre le gros score du meilleur démarrage de l’année toujours détenu par SCH avec « JVLIVS II ».

Le clip est disponible sur la chaine Youtube d’Orelsan et le single vient également d’être mis en ligne sur les plateformes de streaming.