Rohff tacle ses détracteurs et rappelle son influence sur le rap

Avant de dévoiler son prochain opus « Grand Monsieur » le 10 décembre prochain, Rohff vient de remettre les pendules à l’heure et de répondre à ses détracteurs sur l’influence qu’il a eu dans le monde de la musique avec sa carrière.

Rohff rappelle à tout le monde son poids dans le game

Après avoir présenté le visuel, la date de sortie, le tracklisting de son double album de 26 morceaux ainsi que la liste des invités avec Jul, Naps, Imen ES, Tayc, Gims, Dadju, Goulam (un chanteur comorien) et Guè Pequeno (un rappeur italien). Ce projet riche, symbolique, fait la synthèse de la carrière d’Housni qui souhaite confirmer son statut de légende du rap français comme il vient de le rappeler. Rohff a tenu à préciser sur son compte Instagram que des nombreuses personnes ont grandi sur ses titres.

Beaucoup ont grandi sur mes musiques

“Mine de rien, qu’ils l’assument ou pas, beaucoup ont grandi sur mes musiques. On va juste leur rappeler le 10 décembre, c’est tout…” a déclaré Rohff dans une story pour faire monter l’attente avant de découvrir son nouvel album. Présent dans le game depuis plus de 20 ans, Housni s’est également exprimé il y a quelques jours dans une vidéo publiée sur les réseaux au sujet de son ambition pour ce dixième album. « Je fais cette vidéo, pas pour parler dans le vide, mais pour vous dire que ça fait quand même un moment que je charbonne dur pour vous. Jusqu’à pas d’heure, avec des maux de cœur, des maux de ventre tout ce que vous voulez, mais on a fait le taff. Et je suis particulièrement fier de cet album. » confie-t-il sur « Grand Monsieur ».

« Plus de 20 ans de rap, l’expérience va parler. Je peux dire des trucs de ouf et j’ai envie de dire des trucs de ouf, mais j’ai passé l’âge. J’ai de moins en moins d’ego pour cette musique, on a plus rien à prouver nous vous le savez très bien » a aussi expliqué le rappeur du 94 dans une autre story sur la sortie de ce projet très attendu par le public et déjà disponible en précommande.