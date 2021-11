Young Dolph tué dans une fusillade

Le rap est une nouvelle fois en deuil aux Etats Unis. La police de Memphis vient de confirmer que Young Dolph a été ciblé par des tirs ce mercredi 17 novembre alors qu’il se trouvait dans un magasin à Memphis dans le Tennessee, le rappeur américain a été abattu dans la fusillade.

La police de la ville de Memphis a formellement identifié le rappeur Young Dolph âgé de 36 ans comme la victime d’une fusillade. Des témoins de la scène ont reconnu l’artiste sur les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre, dans une vidéo ils déclarent, « Frère, ils ont tué Young Dolph ». Un reporter de FOX13 a ensuite confirmé à son tour l’information sur Twitter en postant des clichés du lieu du drame. « Sur les lieux d’une fusillade sur Airways. J’ai entendu dire que le rappeur de Memphis pourrait être une victime de la fusillade. La scène eu lieu chez Makeda’s Cookies. » a-t-il tweeté.

D’après les premières informations, le rappeur américain est entré dans une boutique pour acheter des gâteaux selon les employés de l’enseigne. Une voiture a ensuite débarqué et l’un des passagers est sorti pour tirer sur Young Dolph. Il y a 4 ans à Hollywood, Adolph Thornton Jr de son vrai nom avait déjà été la cible d’une fusillade et aussi une peu plus tard la même année dans la ville de Charlotte son véhicule avait subi plus de 100 coups de feu.

On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C

— Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) November 17, 2021