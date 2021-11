Central Cee : Polska balance des dossiers croustillantes sur le rappeur

Polska « Central Cee est un cochon », elle dévoile tout

Après sa collaboration réussie avec Freeze Corleone sur le single « Polémique » dont le clip cumule plus de 14 millions de vues sur Youtube, Central Cee prépare un second featuring avec le rappeur du 667 et un extrait vient de fuiter sur la toile mais c’est pour une toute autre que l’artiste britannique vient de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. L’influenceuse Polska vient de faire des confidences privées à son sujet.

Il y a quelques mois Polska avait fait parler d’elle suite à son clash avec Booba, cette fois elle vient de balancer un dossier sur un autre rappeur. Elle s’est confiée sur son rapprochement avec Central Cee en affirmant que ce dernier aurait essayé de la draguer tout en livrant les détails de cette histoire.

Une première rencontre immortalisée avec une photo

Le rappeur londonien Central Cee de plus en plus populaire s’est fait une place dans le game. Récemment son morceau « Obsessed With You » a fait sensation. D’après les révélations de Polska, elle aurait rencontré l’artiste au mois d’avril. « Faut savoir qu’à la base je le connaissais même pas c’est Kinda qui m’en avait parler. La 1 ère fois qu’il était venu à paris il était à 5 min de notre Airbnb de là est venu la photo qui avait tourné sur Twitter » a-t-elle expliqué sur ce premier rapprochement. « Il m’a ajouté sur mon nouveau Snap (sans que je lui donne mdr) et le jour de mon anniversaire il m’a supprimé (mdr sympa). Je lui ai dmd pq et il m’a sortie une explication bancale moi je pense que la vrai raison s’appelait « Kenza » (sa meuf) », a révélé l’influenceuse.

Le rappeur aurait proposé un plan à plusieurs…

Elle assure avoir ensuite retrouvé Central Cee à Paris. Le rappeur Britannique de passage dans la capitale Française lui aurait proposé de venir dans son hôtel. « Il me dit qu’il est avec ses potes jusque là rien d’anormal. J’étais même contente. Je me suis dit il veut même pas bz. Il veut juste me voir comme ça pour passer du temps avec moi mais la le poto insiste genre. Il m’appelle et tout carrément pour que je fasse vite? » déclare la jeune femme. « Je comprenais pas pourquoi il était autant pressé et il insistait. « Je suis avec mon pote » du coup je lui demande « c’est comment? » ET LA CLIM DE MALADE MENTAL… LE POTO ME PROPOSE UN FUCKING PLAN À 3? Conclusion: C’est pas pcq vous parlez 8 mois avec un rappeur qu’il ne vous traitera pas comme un bout de viande (MDR phrase de mer*e mais on stream) », a-t-elle ajouré sur cette histoire.

Thread sur central cee le petit cochon 😂😂😂🐷🐷🐷🐷 pic.twitter.com/d2zWBe41Pj — POLSKA 💸 (@Nikaa_Dww) November 15, 2021