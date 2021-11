Maes sur sa fin de carrière : « À 30 piges, un dernier projet et fin »

Maes ne compte pas faire des vieux os dans le rap et s’est confié sur la fin de sa carrière à l’occasion de sa dernière pour LE CODE avec Mehdi Maïzi sur Apple Music. Il est le premier invité du studio Apple Music, qui vient d’ouvrir à Paris.

Maes tient compte des avis de ses fans

Apple Music a annoncé la semaine dernière l’ouverture d’un studio de radio à Paris, situé sur les Champs-Elysées au dessus de l’Apple Store. C’est désormais ici que seront enregistrées les interviews du CODE avec Mehdi Maïzi, le show audio hebdomadaire LE CODE RADIO, les interviews et émissions Hits Français avec T-Miss, ainsi que d’autres formats à venir. Maes inaugure le studio Apple Music, pour sa première interview autour de son nouvel album qui sortira le 26 novembre.

Depuis le carton des « Derniers Salopards« , son deuxième album, Maes n’a eu de cesse d’occuper l’espace du rap français. En enchaînant les collaborations et les hits, il est devenu une des têtes d’affiche les plus reconnues du milieu. Alors qu’il s’apprête à livrer « Réelle Vie 3.0 », le jeune papa a plus que jamais besoin de revenir aux sources. Discussion avec un vrai représentant du 93.

« À 30 piges, j’envoie un dernier projet et fin!”

Lors de cet entretien que vous pouvez retrouver dans son intégralité en vidéo ci dessous Maes s’est exprimé sur le fait de faire attention aux remarques de ses fans sur les réseaux. « Il faut faire attention à sa clientèle. Pour progresser, c’est comme ça que j’ai fait pour « Pure ». Pour « Les Derniers Salopards ». Chaque fois je fais attention à ce que mes auditeurs veulent, ce qu’ils me demandent. Ce dont ils ne peuvent plus. Ils en peuvent plus de la zumba. Je l’entends. Tu connais, on est rentrés dans une époque où c’était la crise et tout. Le covid et tout. » explique le rappeur Sevranais.

Il a ensuite poursuivi à ce sujet, « Les gens, ils avaient envie de mettre des coups de schlass aux gens. Ils voulaient plus faire la fête ! Je pense que les gens, ils avaient besoin d’entendre et de comprendre aussi des textes, des vrais textes avec du sens. Parce qu’ils sont énervés ».

L’interprète du tube Madrina s’est exprimé dans la suite de l’interview sur son souhait de vouloir arrêter le rap à 30 ans alors qu’il n’a que 26 ans. « J’ai dit dans l’album à Ziak, « Dans trois projets, je suis plus ici ». Sans compter celui-là. Ça veut dire là… Là, c’est cadeau. Tranquille. Trois projets. Après si ça se trouve c’est de l’entertainment. Pour l’instant, viens on laisse trois projets, tranquille… Mais sérieusement, moi, mon rêve… Mon rêve, ce que j’aimerais, c’est d’arrêter la musique à 30 piges. À 30 piges, j’envoie un dernier projet et fin ! Ce serait bien. » confesse l’artiste de Sevran qui vient de dévoiler la tracklist de son nouvel opus avec un nouveau featuring en compagnie de Booba.