Quand Booba parlait de Young Dolph avant sa mort

La scène du rap américain pleure la perte d’un nouveau membre ce vendredi suite au décès de Young Dolph abattu dans sa ville natale située de Memphis.

Après l’annonce de sa mort les hommages se sont multipliés les artistes Megan Thee Stallion, Quavo, Offset, Rick Ross ou encore Gucci Mane se sont exprimés sur les réseaux alors que la vidéo des propos de Booba au sujet de défunt rappeur a également refait surface.

Young Dolph était le rappeur US préféré de Booba

Dans une interview « Le Méga Fast & Curious » pour Konbini en 2019, Booba était l’un des rares rappeurs en France à avoir parlé avant son assassin du King of Memphis, Young Dolph. Questionné sur son choix entre le rap US ou le rap Français, B2O a donné sa préférence au rap américain en expliquant « C’est ça qui m’a mis dans le rap français ». Il a ensuite du donner sa préférence entre Youngboy NBA et Blueface. « C’est dur parce Blueface il vient de commencer. Je peux pas vraiment juger mais je dirais Youngboy NBA » a-t-il répondu avant de préciser qu’il aime bien Young Dolph. Il s’agit de son préféré a confié le DUC.

Young Dolph a été tué par balles ce mercredi après midi alors qu’il était en train d’acheter des biscuits chez Makeda’s Butter Cookies. Un individu actuellement recherché par la police est sorti d’une voiture armé pour tirer à travers une fenêtre. « La mort tragique par balle du rappeur Young Dolph est un nouveau rappel de la douleur qu’amène la violence » a commenté Jim Strickland, le maire de la ville après ce drame. Agé de 36 ans Young Dolph a dévoilé deux projets en 2021 avec « Dum & Dummer 2 » et « Paper Route iLLUMINATi », il avait notamment connu le succès avec les titres « Major » et « 100 Shots ».

Booba était l’un des seuls rappeurs FR à avoir parlé avant sa mort du King of Memphis : Young Dolph 🐬 pic.twitter.com/ZeZAgei4oE — Hip Hop Ultimate Team 📀 (@HH_UltimateTeam) November 18, 2021

God bless Dolph 🕊 Real independent Memphis rapper born in chicago. loved by millions of ppl. Always showed love everytime I seen him this is tragic God bless his family man — Chance The Rapper (@chancetherapper) November 17, 2021

R. I.P. to my friend Dolph this broke my heart — Gucci Mane (@gucci1017) November 17, 2021

DAMN! This One Hurt 😞

RIP DOLPH! 🙏🏾 🙏🏾 — QuavoYRN (@QuavoStuntin) November 17, 2021

Damn R.I.P DOLPH PRAYER FOR YA KIDS AND FAMILY SMH — OFFSET (@OffsetYRN) November 17, 2021