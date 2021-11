Accusé de blanchiment d’argent, Swagg Man acquitté par la justice

Swagg Man est totalement libre !

Libéré de prison au mois de juin dernier après avoir payé sa caution de 60 000 euros, Swagg Man a ensuite dénoncé un lynchage médiatique à son encontre en précisant vouloir rétablir la vérité sur son emprisonnement et donner sa version des faits. Le rappeur franco-tunisien vient de passer devant le tribunal pour être jugé et a annoncé être acquitté.

Swagg Man vient d’obtenir gain de causse après avoir passé deux années en prison suite à son incarcération en Tunisie pour une accusation de blanchiment d’argent. Dès sa sortie de prison, il a poussé un coup de gueule sur son compte Instagram contre la presse qui a diffusé selon lui des fausses informations sur cette affaire en ciblant notamment un journaliste. Suivi par près de 900 000 abonnées sur le réseau social le rappeur aux tatouages sur le crâne vient de donner des nouvelles sur son jugement, un non-lieu a été prononcé en sa faveur pour manque de preuves..

Il est finalement relaxé

« Voila ! SWAGG MAN AFFAIRE CLASSÉ SANS SUITE ! ACQUITTÉ ! Voila après 3 ans de combat judiciaire. Je commence à toucher enfin mes droits ! On m’a accusé D’appartenir à une organisation criminelle internationale et de blanchisseur à l’échelle internationale ! Et le chef de réseau ! On m’accusé d’escrocs, j’ai passé 2 ans de prison plein à manger des cafards grillé. Ils ont inventé les fausses plaintes pour pouvoir toucher ma fortune, ils ont voulu m’extorquer, mais Dieu merci la justice existe vraiment !! » a fièrement révélé Swagg Man.

« Quand je dis ils ! Je parle bien sûre de tous ces clowns qui se sont permis de m’inventer une vie en faisant des vidéos contre moi et des plainte contre moi… Ne vous inquiétez pas on se voit très bientôt… Dieu est tellement grand est bon…merci à mes deux avocats ! TAIEB BESSADOK et Kamel BENMESSAOUD. Le combat n’est pas encore gagné j’attends la levée de mon interdiction de voyage, j’espère avoir une bonne nouvelle dans les prochains jours qui suivent… LOV ALL MY REAL FANS. » a-t-il ajouté en remerciant ses deux avocats de l’avoir défendu. Libre, Swagg Man attend donc désormais d’être autorisé à quitter la Tunisie.