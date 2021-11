Ninho et Booba, Maes révèle la vérité sur leurs échanges

Les trois rappeurs se chauffent pour faire monter « la sauce »

Ces dernières semaines Ninho et Maes ont eu quelques échanges au sujet de qui sortira le meilleur album ce qui n’a pas manqué de lancer des rumeurs d’une tension entre eux, Booba s’est aussi immiscé dans cette affaire pour défendre l’artiste Sevranais. Les trois rappeurs ont ensuite apaisé les esprits en expliquant qu’il n’y aucune animosité entre eux et que c’est juste de la musique.

Dans un entretien pour l’émission Le Code d’Apple Music, Maes s’est justifié face à Mehdi Maïzi sur cette compétition avec Ninho et la réaction de Booba en révélant qu’il n’y a pas d’hostilité dans les messages envoyés. « C’est la famille, tu connais. On est des cainris ! C’est pour faire monter la sauce. On s’entend tous bien. Dans le rap, on s’entend tous bien. Il n’y a rien. De toute façon, ça se voit. » confesse l’auteur du titre « Dybala » sur sa compétition avec NI.

Avec Ninho et Booba « On est des cainris » confie Maes

« Ninho, c’est mon gars. On se connaît depuis longtemps. Booba, c’est mon gars. On se connaît bien, on se connaît très bien. Même entre eux, c’est pour rigoler. Il n’y a pas eu d’insultage de mères. Il y a pas eu de manquement de respect. » indique Maes avant d’admettre, « C’est pour… Ça fait monter la sauce, c’est tout. On rigole ! Moi, je sais comment… Il sait ce que je vais répondre. Il sait comment je le prends. On se parle en off, il n’y a pas de quiproquo ».

Maes s’est aussi livré ses collaborations à répétitions avec les autres rappeurs. « Il y a des gens que j’écoutais avant que moi-même je perce. Tu sais, dès qu’ils viennent vers moi, je suis obligé d’accepter. Et puis on essaye de calmer les feats. Il y en a, j’ai des facilités à faire des feats. avec eux. C’est comme si je jouais au foot. » commente-t-il avant de préciser, « Benab, j’ai fait 5 feats. Booba, j’en ai fait plein et il y en a qui ne sont pas encore sortis, qui sortiront. Tu sais, j’ai des facilités avec certains rappeurs ».