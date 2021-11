Booba révèle pourquoi il ne va pas concurrencer l’album de Rohff

Booba ne veut plus contrer la parution de l’album de Rohff afin de laisser tranquille Lacrim et Koba LaD ! Après l’annonce de la sortie du nouvel opus d’Housni intitulé « Grand Monsieur » pour le 10 décembre prochain, B2O a rapidement réagi sur Instagram pour exprimer son intention de le concurrencer avec un titre inédit mais il a finalement marche arrière et vient d’en expliquer les raisons.

La date du 10 décembre 2021 va être très mouvementée dans le rap français avec la nouvelle mixtape « Cartel Vol.2 » de Koba LaD, l’album « Persona non grata » de Lacrim et le dixième opus de Rohff dont le rappeur du 94 vient de dévoiler tous les détails cette semaine. Il s’agit d’un double album de 26 morceaux au total avec des nombreux invités tel que Imen Es, Tayc, Goulam, Guè Pequeno, Gims, Naps et Dadju. Dans la foulée de la présentation de cet album, Booba a commenté « Je sors un son le 10 décembre ou pas besoin? Dites-moi. On va lui gâcher la fête à ce bou**on y mérite que ça ».

Pas de duel en musique entre Rohff et Booba

B2O a donc dans un premier temps clairement exprimé son envie de faire l’ombre à Housni comme il l’avait déjà fait avec Nero Nemesis en 2015 mais cette fois-ci avec un single. Mais le DUC a changé d’avis, il a confié avoir renoncé à son choix et à ses gamineries comme il le dit lui même. « Albums de Koba LaD et Lacrim le 10 donc force à eux, pas une bonne date pour mes gamineries. » a expliqué Kopp dans une story pour apporter son soutien à Koba LaD et Lacrim.

Les fans de Booba devront donc encore patienter un peu avant de découvrir un nouveau single du rappeur alors que Rohff de son côté n’a pas répondu aux différentes déclarations de son rival a et récemment déclaré ne plus avoir rien à prouver dans la musique en réponse à ses détracteurs, « Plus de 20 ans de rap, l’expérience va parler. Je peux dire des trucs de ouf et j’ai envie de dire des trucs de ouf, mais j’ai passé l’âge. J’ai de moins en moins d’ego pour cette musique, on a plus rien à prouver nous vous le savez très bien » a-t-il déclaré sur Instagram.