Cyril Hanouna veut récompenser les rappeurs avec les Skyrock Awards

Cyril Hanouna prêt à concurrencer les NRJ Music Awards

Samedi dernier a eu lieu les NRJ Music Awards avec Dadju, Vitaa, Dj Snake, Eva, Tayc, Soprano ou encore Hatik qui a remporté un trophée pour la meilleur Collaboration Francophone de l’année avec son single « 1,2,3 » en collaboration avec Amel Bent, Naps a également décroché le titre de la Révélation Francophone de l’année. Ce succès des rappeurs français a donné des idées à Cyril Hanouna.

Après cette soirée diffusée à la télévision sur TF1 et animée par Nikos Aliagas, Laurent Bouneau, le directeur général des programmes de la radio Skyrock s’est indigné dans un tweet pour expliquer que selon lui sa radio devrait également produire une telle cérémonie mais qu’il attend toujours une proposition d’une chaine télévisée. « C’est TF1 qui produit les #NRJAwards. Il ne faut pas se tromper ! C’est une chaîne de tv qui doit décider de produire une cérémonie avec Skyrock retransmis sur C8. Pour l’instant on a aucune proposition » a-t-il déclaré. Ce message a interpellé Cyril Hanouna qui a décidé de lui répondre pour proposer de collaborer avec Skyrock afin de mettre ce projet en place.

L’absence de récompense pour 13’Organisé indigne !

« Bon bah à partir de ce sms Laurent! Vous en avez une! vous connaissez mon kif sur cette radio! » annoncé Cyril Hanouna. Le tweet de Laurent Bouneau s’est fait suite aux nombreuses réactions critiques des internautes contre les résultats des votes des NRJ Music Awards qui n’ont pas fait l’unanimité auprès des téléspectateurs. La victoire du duo Slimane et Vitaa dans la catégorie du meilleur Groupe ou duo francophone de l’année à la place du collectif 13’Organisé de Jul a révolté les Twittos et a lancé l’idée d’une cérémonie pour récompenser les rappeurs français.

« Sérieusement @SkyrockFM vous attendez quoi pour créé vos Skyrock awards ? @Laurentbouneau s’il vous plaît faites quelques choses c’est vraiment horrible les @NRJMusicANRJ 13 organiser qui perd face à Slimane et vitaa ?? ALLEZ BONNE NUIT ! » a notamment commenté un internaute. Un message qui n’est pas passé inaperçu et a donc avoir fait réagir le patron de Skyrock et Hanouna. « Oui on vit dans une ère où le rap et les cultures urbaines francophone dominent le marché de la musique comme jamais un genre n’a dominé les classements . C’est une réalité combattue par beaucoup…. J’ai proposé à Canal il y a longtemps . Ils étaient contre » a ajouté Laurent Bouneau suite à cet échange.