Niska s’est pris un vent de Taylor Swift

Niska et Taylor Swift c’était presque fait !

En pleine promotion de sa nouvelle mixtape Le monde est méchant parue le 4 novembre dernier, Niska est revenu sur une anecdote incroyable. Il y a quelques temps, l’interprète du tube Réseaux a posé un featuring improbable avec Taylor Swift mais n’a jamais eu de retour de la chanteuse américain pour la parution de cette collaboration.

Le public est passé côté d’une connexion étonnante de ce qui aurait pu être un futur tube. Dans une interview pour Konbini, Niska a révélé avoir été contacté par les équipes de Taylor Swift pour un éventuel featuring. Après avoir enregistré son couplet, le rappeur français originaire d’Évry n’a finalement pas eu de retour. Lors de cet entretien, il a été interrogé sur des collaborations de prestige qui ne sont jamais sorties et a fait plusieurs révélations à ce sujet.

Le rappeur kiffait de fou

« Taylor Swift, on m’a envoyé le morceau via l’équipe et le label, se souvient le rappeur. J’étais honoré à l’époque, je suis content : Taylor Swift ! Je vois le truc, ça fonctionne bien. J’écoute le morceau, je pose et je n’ai jamais eu de réponse » a confié Niska. Il a ensuite ajouté que si la vidéo de l’interview atteint les 11 000 « J’aime » son couplet sera mis ligne. « Au final, j’avais envoyé le morceau. En plus, c’est un couplet que je kiffais de fou » a précisé celui qui s’est tout de même offert sur le remix de « Réseaux » une connexion internationale au sommet avec Stefflon Don et Quavo.

Niska a également dévoilé avoir eu des connexions avec Skepta et Rich The Kid pour une collaboration mais cela ne s’est pas concrétisée. « En vrai, Skepta il m’a endormi. Il m’a dit : “Ouais je reviens t’inquiètes. La semaine prochaine on termine ça”, mais il ne m’a jamais rappelé » conclu-t-il avec le sourire.