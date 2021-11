Orelsan moqué par Booba sur sa performance au stade de Caen

Booba s’amuse d’Orelsan !

En marge de la promotion de son album Civilisation qui vient de réaliser le meilleur démarrage de l’histoire du rap français, Orelsan était de passage ce samedi au Stade Michel d’Ornano pour assister à la rencontre de Ligue 2 entre le Stade Malherbe de Caen et le Paris FC (0-1). Il a profité de l’occasion pour interpréter avant le début du match quelques titres ce qui n’a pas échappé à Booba.

Le rappeur originaire d’Alençon a frappé très fort avec la sortie de son nouvel opus qui bat déjà des nombreux records avec les chiffres des ventes en mid-week. Le projet est Disque D’Or et le Disque de Platine devrait tomber avant la fin de la semaine. Ce 20 novembre dans l’enceinte d’Ornano, Orelsan est allé à la rencontre de ses fans pour une séance dédicace et avant le match de Caen face à Paris, il a fait son apparition sur la pelouse pour chanter des extraits de son album et les images de cette prestation ont bien fait rire Booba sur Instagram.

Le DUC mort de rire par cette scène insolite

En effet Booba a posté une story de la vidéo d’Orelsan en train de marcher sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen avec un micro à la main mais le rappeur Caennais a dû esquiver les jets d’eau pour éviter de se faire mouiller car l’arrosage s’est lancé pendant sa performance. La séquence a amusé le DUC qui a commenté « Y s’ont même pas coupé l’arrosage automatique ces fumiers. » avec plusieurs d’émojis « pleure de rire » en légende de la publication.

Orelsan n’a pas fait de commentaire sur ce petit tacle de Booba et a déclaré au micro de la chaine L’Equipe sur sa présence à cette rencontre de Ligue 2, « Je suis vraiment venu en touriste. J’ai pas suivi. Non je suis content. Moi en fait, j’attends que Caen gagne parce que ce n’est pas forcément une année hyper facile. Je sais qu’ils sont en train de faire des changements dans l’équipe. C’est pas toujours facile. (…) On continue à faire la fête donc moi, j’attends que Caen gagne bien sur ». Malheureusement il n’a pas porté chance à son équipe qui a perdu 1 but à 0.

⁦@Orel_san⁩ invité de SON ⁦@SMCaen⁩ a offert un morceau de son dernier album aux 12000 spectateurs présents à D’Ornano pour la réception du ⁦@ParisFC⁩ #Ligue2BKT pic.twitter.com/1tmUJ2oXNS — Liberté Caen (@LIBERTE_CAEN) November 20, 2021