Yassine Belattar dégomme les rappeurs français, « vous laissez le FN monter »

A la fois humoriste, chroniqueur et animateur de radio français, Yassine Belattar fait parler de lui en ce début de semaine suite à une accusation d’avoir séquestré et menacé le journaliste Jordan Florentin. Une affaire sur laquelle il s’est défendu dans TPMP ce lundi soir mais avant cela, l’homme de 39 ans s’en est également pris aux rappeurs français sur l’engagement politique.

L’humoriste déplore le manque d’engagement des rappeurs

Habitué aux sorties médiatiques controversées dans une récente vidéo dévoilée sur ses réseaux, Yassine Belattar s’est attaqué aux artistes de la scène urbaine avec des propos virulents. Il reproche aux rappeurs en France ne pas se révolter face à la montée du FN dans notre pays.

« J’ai aussi oublié de dire au rap français. Vraiment les gars, ceux qui viennent me serrer la main. Soyez des hommes parce que vous êtes pour la plupart des gros mer*eux. Vous laissez le front national monter sans bouger votre c*l. Et je tiens à vous le dire, vous faites peur à personne. Je m’appelle Yassine Belattar et vous êtes très très inquiétants les rappeurs » s’est indigné l’humoriste sans mâcher ses mots sur l’absence des propos engagés des rappeurs français.

« On se souviendra de ceux qui n’ont rien dit. Parce que là ce qu’il se passe c’est que vous ne valez rien même les fachos sont plus engagés que vous » a conclu dans cette séquence Yassine Belattar qui risque de s’attirer les foudres de quelques rappeurs français avec cette déclaration.

