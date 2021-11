Jul sèchement recalé par Def Jam à ses débuts

Def Jam s’est moqué de Jul et n’a pas cru à son succès !

Avant d’être consacré meilleur vendeur de disque de l’histoire du rap français au mois de février 2020, tout au début de sa carrière en 2013, Jul s’est fait recaler par le célèbre label précurseur du mouvement hip-hop, Def Jam. Oumar Samaké, le directeur des labels SPKTAQLR et Golden Eye Music s’est confié sur cette étonnante anecdote au sujet du rappeur Marseillais.

Les dirigeants de Def Jam France doivent avoir des énormes regrets aujourd’hui. Dans un entretien avec le média Booska-P, Oumar Samaké a fait quelques révélations sur les coulisses de l’industrie du rap français dont l’une surprenante concernant Def Jam France et Jul. « J’ai parlé de Jul à Benjamin [Chulvanij], parce qu’un jour, Mac Tyer m’appelle. Il me dit : « Frérot, y’a quelqu’un qui est venu dans mon studio pour me faire écouter un artiste, c’est un nouveau mec de Marseille, il s’appelle Jul, c’est la dinguerie. C’est trop, il va tout péter » » a-t-il commencé à expliquer sur cette histoire.

Le J est aujourd’hui le plus gros vendeur du rap français

A l’époque Jul vient de sortir son single baptisé « Sort le cross volé » avant de présenter quelques mois plus tard son premier album « Dans ma paranoïa ». Après l’écoute de titres du J, Oumar Samaké se rend chez Universal pour leur conseiller de le signer mais la maison de disque refuse. « On a une réunion artistique, avec Benjamin et toute l’équipe, et je leur dit : « Hey y’a un rappeur qui s’appelle Jul, il fait méga mal ». Tout le monde rigole, en mode « Qu’est-ce que tu racontes ? ». Je leur dit qu’il faut se positionner sur lui maintenant. « Non, ça ne nous intéresse pas ». » explique-t-il ensuite.

« On va dire que chacun a sa sensibilité artistique. C’est pas comme si j’avais raté la signature chez SPKTAQLR. C’est leur erreur, moi je m’en fous. S’ils avaient été un peu malin, je pense qu’ils l’auraient eu. Parce que moi j’aurais pu faire en sorte que la rencontre se fasse » a conclu Oumar. Quelques années plus tard Jul cumule désormais plus de quatre millions d’albums et tous sont certifiés au minium disque de platine.