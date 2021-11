Rohff en mode TDSI sur « Legend » avec Jul, La Fouine réagit

Après le lancement de la précommande de Grand Monsieur, Rohff vient de teaser sa collaboration avec Jul que La Fouine a immédiatement validé. Cette connexion entre les deux rappeurs s’annonce comme nouvelle version du classique TDSI d’Housni d’après le premier extrait dévoilé.

Une version TDSI 2.0

Il y a un peu plus d’un an, Rohff a accordé une interview au média Rapunchline dans laquelle il a livré son avis sur le Jul qui venait à l’époque de sortir la compilation « 13’Organisé » avec une déclaration élogieuse envers le rappeur Marseillais. « C’est un gros artiste, terre-à-terre. Je trouve qu’il a un bon état d’esprit et il est simple, c’est ce qui fait sa réussite. Et puis surtout, il a beaucoup d’inspiration. J’ai déjà discuté avec lui au téléphone, il m’a dit : « écoute moi j’ai grandi sur tes sons, etc. », il s’en est pas caché. » avait confié Housni à l’époque au sujet du J. Dans la suite cet entretien le rappeur du 94 avait validé la possibilité d’un featuring avec l’OVNI du rap français.

Cette connexion a finalement eu lieu avec la compilation « Le Classico Organisé » produite par Jul sur le single « Les Galactiques » avec Naps, Gims, Alonzo, Kaaris et Soso Maness. Les deux rappeurs ont décidé de récidiver sur le nouvel album de Rohff qui a invité le rappeur Marseillais pour le titre « Legend ». Pour faire monter la pression, le Padre du Rap Game vient de mettre en ligne un extrait de ce morceau sur ses réseaux pour annoncer sa parution ce vendredi sur les plateforme de streaming

Rohff et Jul soutenus par La Fouine

« Rdv Vendredi 26 nov pour un Nouvel extrait de Grand Monsieur #Legend @juldetp a respecté son contrat !!! Précommandez vite l’album et Ne roulez pas sans assurance là dessus faites pas les fous ! #Paris #Marseille » a mis en légende de le publication Rohff. Dans ce court extrait Housni semble nous offrir un remix de son tube TDSI pour poser avec Jul comme à l’ancienne. Ce titre paru en 2001 est le premier single de l’album « La Vie Avant la Mort », son nom est l’acronyme de « Turbo, Diesel, Sport, Injection », comme le rappeur le prononce dans le refrain.

La Fouine avec qui Rohff a collaboré en 2011 sur « Passe-Leur Le Salam » a apprécié les quelques secondes de « Legend » et attend visiblement impatience la mise en ligne de la chanson. En effet Laouni a partagé la publication d’Housni sur Instagram en ajoutant plusieurs émojis « flamme » que ce dernier nommé a ensuite relayé à son tour dans une story.