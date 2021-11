Ninho révèle la véritable raison de l’absence de feat sur Jefe

Ninho s’apprête à faire son retour dans les bacs avec « Jefe » dont le rappeur vient de présenter la tracklist de 15 morceaux sur laquelle ne figure aucun featuring. L’interprète du titre « Lettre à une femme » a fait le choix de n’inviter aucun artiste sur cet opus. Il s’est expliqué sur cette décision dans sa dernière interview avec Mehdi Maïzi.

Ninho met les choses au clair

Ces dernières années, Ninho s’est imposé comme un poids lourd du rap en France. A seulement 25 ans, il est passé du statut de rookie prometteur à leader incontesté de la scène rap francophone. Son dernier album en date « Destin » (600 000 ventes et certifié disque de diamant) a fait de lui le chanteur francophone le plus streamé en 2019 avant de devenir également l’artiste français ayant le plus de certifications.

Ninho compte bien frapper un gros coup avec « Jefe » dont il vient d’assurer la promotion dans un entretien en compagnie de Mehdi Maïzi pour son émission Le Code sur Apple Music.

NI explique pourquoi il n’y aucun feat

« Déjà, c’est parce que ça ne se fait plus. Ca fait longtemps qu’on a pas vu un album solo. J’aurais pu faire des feats à l’international. J’aurais pu m’exporter sur cet album. Je fais un truc France, mais avec l’espoir que ça grandisse aussi » a expliqué Ninho qui aurait donc pu s’offrir des featurings de renom et tenter de se faire connaitre en dehors de la France mais il a décidé de prendre le risque de s’imposer en solo sur cet album.