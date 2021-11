Gradur prend du bon temps avec Ronaldinho

Gradur vient de réaliser l’un de ses rêves d’enfance en rencontrant l’ancienne gloire du football, Ronaldinho. Le rappeur originaire de Roubaix a posté sur son compte Instagram les images de ce moment passé avec l’ex joueur du Paris Saint Germain et du FC Barcelone à Dubaï dans le restaurant Verde.

Discret sur la scène musicale depuis la parution de son album « Zone 59 » en 2019 avec son tube « Ne reviens pas » en compagnie de Heuss l’Enfoiré, Gradur a tout de même dévoilé le single « Trucs de choses » cet été en collaboration avec Franglish extrait de la compilation « Game Over vol.3 ». Pour rester proche de ses fans et donner de ses nouvelles, l’artiste du 59 poste fréquemment sur ses réseaux des vidéos de sa vie privée.

Ronaldinho comble de bonheur Gradur

Pour son plus grand bonheur, Gradur vient d’avoir l’honneur de rencontrer la légende du football, Ronaldinho. Le rappeur Lillois est un grand fan du ballon rond et assiste souvent à des matchs comme lors de la coupe d’Europe 2020 ou encore pour des rencontres de la Ligue des Champions. « En détente avec la big légende. La vie de RONI vraiment » a-t-il commenté en postant des photos avec le vainqueur de la Coupe du monde 2002 ainsi qu’une vidéo de leur soirée ensemble dans un restaurant de Dubaï.

« Hier la soirée était terrible. Ça c’est vraiment un rêve de gosse. Quel joueur. Merci monsieur Gaucho » a également déclaré Gradur sur ce diner avec Ronaldinho tout en ajoutant dans une story, « L’ancien qui me sort des blagues. Il me dit suis moi en soirée chacal, j’suis plus dans ça vieux ».