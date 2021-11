C’est incroyable, tous les chiffres des records d’Orelsan

Des chiffres hallucinants pour Orelsan

Les chiffres d’OrelSan avec « Civilisation » qui totalise 138.929 ventes en 1ère semaine sont dingues, voici tous détails de ses exploits.

Orelsan est N°1 du Top Albums, disque de platine en 4 jours. Civilisation s’offre le meilleur démarrage depuis 2018 et s’offre un record historique en urbain. Le rappeur français réalise 3 fois plus d’albums vendus sur la semaine qu’Adèle en France avec son album 30 qui sortait le même jour.

Record historique en urbain

Les seules à avoir vendu plus que les 138.929 d’Orel ces dernières années en première semaine sont Johnny Hallyday et Céline Dion. « Civilisation » pèse à lui seul 25% des ventes globales du top 200 de la semaine en France et quasiment 1/3 des ventes physiques de la semaine du top 200.

Dans la foulée de l’annonce des chiffres de ses ventes Orelsan a réagi sur son compte Instagram pour remercier le public et son équipe pour cet énorme succès. « Même Skread n avait pas prévu qu on vende autant de disques. C’est incroyable. Il n y a pas assez d emojis sur terre pour exprimer mes sentiments. L’album est sorti depuis une semaine j en reviens pas. Merci à tous pour les retours. Et bien sûr merci Ablaye, Skread, Phazz, Gringe, The Neptunes, Clement Cotentin, Rægular, Alice Moitié, David Tomaszewski et tous les gens qui ont travaillé sur Civilisation. » a décalé le rappeur Caennais.