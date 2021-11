Feuneu réagit au tacle de Booba de la meilleure des manières

Le célèbre manager de Wejdene, Feuneu a profité du petit tacle à son encontre de Booba dans son dernier featuring avec Maes sur le single Platine o Plomo pour présenter sa nouvelle bonne action afin de venir en aide aux personnes dans le besoin.

Ce vendredi Maes a sorti son nouvel album Réelle vie 3.0 et a invité Booba pour une quatrième collaboration entre eux. Dans le premier couplet du morceau B2O lâche la phrase, « Passe par Feuneu si ça t’amuse, passe par vran-Se pour le grabuge ». Le DUC reprend l’expression de Feuneu avec sarcasme, Wejdene y fait référence dans son titre 19 et l’utilise fréquemment tout comme son manager. « J’suis occupée, pour me parler, passe par Feuneu Passe par Feuneu, moi, j’réponds pas » chante notamment l’interprète du tube Anissa.

En réponse à Booba, Feuneu fait une bonne action

Dans son couplet, Kopp s’amuse à reprendre cette formule pour nous inviter à passer par Sevran, la ville d’où est originaire son compère Maes. Cette pique est visiblement une réaction aux révélations faites l’année dernière d’anciens tweets de Feuneu avant d’être connu dans lesquels il s’en prend B2O. Au mois d’avril dernier Kopp s’était aussi amusé à afficher la demande en privé du producteur de Wejdene pour lui demander s’il cherche des mannequins, l’ancien membre du groupe Lunatic l’avait sèchement recalé.

Simple coïncidence ou non ? Suite à la phrase de Booba dans ce featuring, Feuneu a annoncé le même jour sur son compte Instagram donner 30 000€ pour aider des gens dans le besoin pendant la période de fêtes qui va arriver. Des repas sont offerts ainsi que des cadeaux dans les orphelinats, hôpitaux et familles d’accueil et cette action se nomme comme pas hasard “PP9 si ça t’amuse” (“Passe par Feuneu si ça t’amuse” comme la formule utilisée par B2O). Il invite tout le monde à participer, “tant que les enfants s’amusent” a-t-il commenté dans la publication.