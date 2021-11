Wejdene ressurgit après son absence, un détail froisse le public

Depuis un peu plus d’un mois Wejdene agite les bruits de couloir suite à sa disparation subite des réseaux après son élimination de « Danse avec les stars 11 ». Des rumeurs ont notamment mis en cause son comportement dans l’émission diffusée sur TF1 et des problèmes avec la production qui l’aurait poussé à bout. Le jeune chanteuse a finalement fait son retour ce vendredi dans la dernière de DALS.

C’est à l’occasion de la grande finale de Danse avec les stars que Wejdene est réapparue sans doute pour des raisons contractuelles, elle a été contrainte de participer à la dernière diffusion de la onzième saison de DALS avec le triomphe du duo Tayc et Fauve Hautot. Malgré cela l’interprète du hit Coco n’a pas fait son retour sur la toile, son compte Instagram est toujours inactif depuis le 24 octobre dernier et affiche encore son intrigant message, « C’était cool mais… Oubliez moi ».

Wejdene a-t-elle menti ?

Lors de passage télévisé, un détails sur la présence de Wejdene dans l’émission a interpellé les téléspectateurs. En effet la protégé de Feuneu a quitté le 22 octobre dernier le plateau télévisé subitement après son élimination de la compétition avant d’expliquer cette disparition par le fait qu’elle est mineure. « Je suis mineure, je ne peux pas être sur le plateau après minuit », avait-elle confié.

Mais hier soir, Wejdene était encore présente dans DALS après minuit pour la finale de DALS de quoi surprendre le internautes qui l’ont accusé d’avoir inventé cette excuse pour justifier son départ brutale suite à son élimination, visiblement vexée de ne pas avoir pu continuer l’aventure. « Wejdene, il est minuit passé… Tu es sûre que juridiquement tu dois être là ? Je me rappelle de l’excuse bidon le jour où elle a perdu », « Je croyais que Wejdene ne pouvait pas rester sur le plateau après minuit… « , « Minuit et Wejdene est toujours là ? » peut-on lire dans les commentaires du public sur Twitter dont une grande partie n’est pas convaincu par les explications de la jeune femme qui ne semble pas encore prête à faire son retour médiatique.

Wejdene ….il est minuit passé.. t’es sûre que juridiquement tu dois être là ?

Nan mais me rappel de l’excuse bidon le.jour où elle a perdu.. 🤣 #DALS #DALS11 pic.twitter.com/tGOZ7AVBRz — 💉🧬 Cůrıöůs Păthōğėn 🧬💉 (@CuriousPathogen) November 26, 2021

Wejdene qui est dans la suite de DALS alors que lors de son élimination elle disait qu’elle n’avait pas le droit d’être dehors à minuit 🤣 #DALS — Emuline 🧋 (@CaptainEmeline) November 26, 2021

Il est minuit et Wejdene est toujours le plateau. Si vous voyez ce que je veux dire. #DALS #DALS11 — ·—· (@KEY9481) November 26, 2021

Je croyais que Wejdene ne pouvait pas rester sur le plateau au delà de minuit … #DALS — Alexandra (@Alexand04161229) November 26, 2021