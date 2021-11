Jul va devoir distribuer 157 disques d’or !

Jul va-t-il offrir 157 disques d’or ?

Après le succès de 13 Organisé, Jul a sorti au début du mois de novembre une nouvelle compilation avec Le Classico Organisé en invitant cette fois-ci également des rappeurs Parisiens en plus des Marseillais. Un projet sur lequel le J a réussi l’exploit de réunir au total 157 artistes des deux plus grandes villes de France.

L’OVNI du rap français s’est inspiré du nom donné au face à face historique entre le PSG et l’Olympique de Marseille pour nommer cet album collaboratif, Le Classico organisé. Le 22 octobre le rappeur Marseillais a débuté la promotion de cet opus avec le clip du titre « Loi de la calle » en compagnie de Lacrim, Alonzo, Mister You, Niro, Kofs, Le Rat Luciano et DA Uzi, certifié single or en quelques semaines et dont la vidéo affiche plus de 10 millions de vues sur Youtube. Le 5 novembre, le Jul a présenté un second single avec le visuel de morceau éponyme de la compilation avec les featurings de Koba LaD, PLK, SCH, Gazo, Soso Maness, Kofs, Guy2bezbar et Naps dont le clip totalise près de 16 millions de visionnages.

Tous les rappeurs du Classico Organisé obtiennent la certification

En 15 jours d’exploitation, le deuxième projet commun organisé par Jul a atteint le seuil des 50 000 et obtient la certification de disque d’or, c’est le 19ème disque d’or de sa carrière de quoi récompenser une nouvelle fois son investissement dans un projet d’un telle ampleur. Comme pour la réalisation de 13 Organisé, le J a fait choix de créditer tous les artistes présents sur l’album, ils vont donc tous toucher la même somme et obtenir un disque d’or.

Cela constitue une grande première pour une grande partie des artistes sur la tracklist de la compilation a qui Jul a donc offert l’opportunité d’obtenir une telle certification pour la première fois et il devra donc distribuer 157 disques d’or. « Le but c’est pas de… Ni de faire mieux, ni les sous… Le but c’est l’union. » avait-il confié dans une interview avec Brut avant la parution du Classico Organisé sur sa démarche pour la conception de ce projet.