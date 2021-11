SCH se défend de faire de la Zumba pour plaire au public

SCH répond aux détracteurs

En attendant le début de sa tournée qui va débuter au mois février prochain, SCH vient d’accorder une interview à GQ France dans laquelle il a évoqué les critiques sur le fait de faire de la Zumba en expliquant les origines de ce style musical pour se justifier.

GQ France a passé 24 heures avec le S qui vient de franchir le cap du million d’albums écoulés en France. Le rappeur originaire de la ville d’Aubagne près de Marseille s’est expliqué dans ce reportage sur certains critiques concernant son dernier album JVLIVS II qui a été un succès commercial mais dont une partie des productions ont un style un peu trop orientés « Zumba ». Cette direction artistique a attiré quelques commentaires négatifs à son encontre.

Le S envoie un message fort aux critiques sur la Zumba

Dans cet entretien, SCH a tenu à apporter des précision sur la zumba, «Il y a beaucoup de courants musicaux aujourd’hui qui sont issus du rap. Il y a la musique de chez nous, la musique de la calle, que le commun des mortels en France appelle ça “zumba” et qui malgré tout est la musique écoutée dans les ghettos», confesse-t-il. «La musique de Marseille, que les trois quarts de la France considèrent comme de la zumba. C’est la musique que leurs jeunes, nos jeunes, tous les jeunes écoutent dans les fours.» a poursuivi le S avant de préciser « je trouve qu’on rabaisse cette culture de musique et qu’elle n’a pas sa juste valeur dans le monde du rap».

«Au final c’est quoi le hip-hop ? C’est un esprit de partage, c’est un mélange de communautés qui se regroupent autour d’un art. Et la zumba, elle réunit beaucoup plus aujourd’hui que certains autres courants musicaux. Elle réunit les petits jeunes qui ont rien, dans leur quartiers ou y’a rien. Et on la dénigre en disant de tel ou tel artiste qu’il fait de la zumba.» a conclu SCH à ce sujet.