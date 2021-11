Virgil Abloh est décédé

Nous venons d’apprendre le décès de Virgil Abloh, terrassé ce dimanche par un cancer qu’il combattait depuis plusieurs années.

Véritable novateur dans le monde de la mode, il a aussi apporté énormément à la musique, le créateur de la marque Off White et directeur artistique pour homme chez Louis Vuitton est décédé ce 28 novembreà l’âge de 41 ans. Le groupe LVMH a officiellement annoncé la triste nouvelle de la disparition de Virgil Abloh ce dimanche soir sur les réseaux sociaux.

« Le groupe LVMH, la Maison Louis Vuitton et Off White ont l’immense douleur d’annoncer la disparition de Virgil Abloh, terrassé ce dimanche 28 novembre par un cancer qu’il combattait depuis plusieurs années. » peut-on lire sur la page Twitter officielle de Moët Hennessy Louis Vuitton. « Nous sommes sous le choc de cette terrible nouvelle, décrit Bernard Arnault, PDG de LVMH. Virgil n’était pas seulement un designer de génie, un visionnaire, il était aussi une belle âme et un homme d’une grande sagesse » annonce la suite du message sur le réseau social.

A lire aussi : PNL, Ademo et N.O.S un joint à la main aux côtés de Virgil Abloh au défilé « Off White ».