6ix9ine : sa copine ne sait rien faire d’autre que vendre son corps

Ces derniers mois, 6ix9ine a totalement disparu de la circulation mais même lorsqu’il ne fait plus parler de lui dans les médias c’est au tour de sa copine de faire une sortie médiatique controversée avec sa récente déclaration sur son compte Instagram sur sa vie professionnelle.

Rachel Wattley, la petite amie de 6ix9ine vient de fêter ses 25 ans ce dimanche et elle a été très gâtée par son compagnon. Cette dernière a posté des photos de ses cadeaux sur ses réseaux et le rappeur américain lui a offert 100 000 dollars en cash. Sur les clichés, la jeune femme apparait avec des liasses de billets dans les mains ainsi que plusieurs sacs de luxe et un coffret Audemars Piguet.

La petite amie de 6ix9ine se vante de vendre sa cha**e

« Wow! C’est tout ce que je peux dire maintenant. Je suis tellement reconnaissante. Merci à tous ceux qui sont venus fêter mon anniversaire avec moi. Surtout merci à mon chéri Tekashi qui s’est surpassé » a commenté Rachel Wattley surnommée Jade sur son profil Instagram suivi par plus de 1,7 million d’internautes. Quelques jours précédents son anniversaire, elle a posté des photos d’elle en petite tenue en cachant ses parties intimes avec une longue tresse tout en déclarant de façon surprenante : « J’ai 25 ans et je n’ai toujours pas de travail. Tout ce que je sais faire, c’est vendre cette cha**e ».

Avant de se mettre en couple avec Daniel Hernandez, l’influenceuse a travaillé dans un club de strip-tease. 6ix9ine de son côté n’a fait aucun commentaire sur la déclaration de sa compagne et reste inactif sur le réseau social depuis le mois de mai dernier lorsqu’il avait repris ses concerts mais pour le moment son retour musicale n’est pas d’actualité.