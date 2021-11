Le magnifique message de PNL en hommage à Virgil Abloh

Le bel hommage de PNL

Les réactions se sont multipliées ce lundi pour rendre hommage à Virgil Abloh disparu tragiquement à l’âge de 41 ans d’un cancer. Le monde de la mode est en deuil depuis l’annonce de ce décès tout comme celui de la musique. Absent des réseaux depuis plusieurs semaines suite aux nombreux reports de la tournée du groupe, PNL est également sorti du silence pour rendre honneur au célèbre styliste.

Un message touchant d’Ademo et NOS

Habitué à travailler avec des rappeurs américains comme Kanye West, en 2019, l’ancien directeur artistique de la section homme de Louis Vuitton et fondateur de Off-White a collaboré avec PNL pour le tournage du clip « Au DD » sur la Tour Eiffel. Virgil Abloh a réalisé une pièce unique pour Ademo et NOS avec une veste blanche et noire arborant les deux flèches du logo Off-White.

Les deux frères originaires des Tarterêts ont ensuite assisté à un défilé de la marque du designer américain au mois de juin de la même année. Ce lundi soir Ademo et NOS ont relayé un message dans la story Instagram pour rendre hommage à Virgil Abloh.

On vous laisse découvrir leur message très touchant posté sur la page du groupe PNL : « Merci quel show, le silence brille, le ciel scintille. Merci quel style, un homme défile, un ange l’invite. La vie est belle, une âme s’endort, elle laisse un profond regard. La vie est belle, une âme s’envole ‘Off’ white de noir. Merci d’avoir représenté et inspiré toute une génération, de jeunes hommes et jeune femmes mixées, colorées, originaires du monde entier. Merci pour le bout de chemin partagé ensemble. On se reverra Inchallah, que Dieu te garde Virgil. Repose en paix frère. Amen. Amin. ».