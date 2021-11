Dylan Thiry sévèrement passé à tabac, l’influenceur se confie

Violemment tabassé, Dylan Thiry a pris très cher ! De passage au Maroc pour s’engager dans un voyage humanitaire afin de lutter contre la pauvreté, l’influenceur au million d’abonnés sur Instagram a été contraint d’écourter son séjour suite à une bagarre qui lui a valu un nez cassé et œil eu beurre noir, .

Aqababe révèle les dessous de l‘affaire

Dylan Thiry s’est mobilisé pour venir en aide à des enfants dans les orphelinats au Maroc lors d’une mission humanitaire en distribuant des cadeaux. Le jeune homme a apparu sur les réseaux avec un pansement sur le visage en expliquant dans un premier temps s’être blessé sur un chantier mais rapidement les rumeurs ont contredit cette version. L’ancien candidat de l’émission Koh Lanta s’est finalement confié sur ses blessures.

Dans sa première version des faits, Dylan Thiry a affirmé avoir voulu aider Lila Taleb pour rebâtir une maison s’être pris maladroitement une planche en bois en plein visage. Habitué à dévoiler des informations croustillantes, le blogueur Aqababe a livré une toute autre version sur cette blessure. Il a accuse l’influenceur d’avoir eu un comportement inapproprié avec un membre de l’association qu’il a aidé ce qui a déclenché une échauffourée avec des bénévoles.

Ils m’ont défoncé la gueule s’indigne Dylan Thiry

« Dylan, depuis son arrivée sur le sol marocain, il se comporte très mal comme à sa grande habitude. Il prend les gens de haut et souhaite faire aucun effort pour aider l’association, malgré son statut d’ambassadeur…Les tensions ont commencé le jour même lorsqu’il visitait les lieux avec l’association et sa façon de parler aux bénévoles ! Sauf qu’hier, cela faisait deux jours qu’ils subissaient tous les caprices de Dylan, ça a été la fois de trop » affirme Aqababe.

Le blogueur assure que le co-président de l’association en question a demandé à Dylan de lui venir en aide pour ranger des courses sauf que ce dernier n’a pas accepté. Le ton serait ensuite rapidement monté et une bagarre a éclaté, le candidat de télé-réalité aurait porté le premier coup. « Les deux amis du co-président voient leur ami avec l’arcade pétée, ensanglantée. (…) Ils se sont donc jetés sur lui et c’est l’ami boxeur qui a cassé le nez de Dylan » explique le blogueur.

Dylan Thiry s’est expliqué sur cette affaire et n’a pas démenti la déclaration de Aqababe. « Le but, c’est de montre l’exemple et d’aider les plus démunis. C’est pas de créer des bad buzz… C’est pour ça que, quand je vais dire à Lila : Dis que y a une planche de bois qui m’est tombée sur le visage … Voilà. On entend ça, on l’accepte et point barre. Peu importe ce qu’il s’est passé. Si vous préférez que je vous dise : « Ils étaient à trois contre moi, ils m’ont défoncé la gueule », je peux le dire aussi. Mais c’est pas ce qu’on recherche » s’est-il justifié pour tenter de mettre fin aux rumeurs.

