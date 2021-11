Maes sur le scandale Brahim Bouhlel : « J’aurais préféré le croiser »

Maes aurait voulu rencontrer Brahim pour s’expliquer

En pleine promotion de son nouvel album de Réelle Vie 3.0 qui s’est écoulé à un peu plus 10 000 exemplaires en mid-week sur les 3 premiers jours d’exploitation du projet, Maes poursuit la promotion de cet opus. Il vient d’accorder une interview à Mouloud Achour dans laquelle il est revenu sur la polémique des propos de Brahim Bouhlel à l’encontre du peuple Marocain.

7 mois après le scandale, Brahim Bouhlel est toujours incarcéré au Maroc suite à sa condamnation d’une peine de 8 mois de prison pour sa vidéo avec l’influenceur Zbarbooking et Hedi Bouchenafa dans laquelle le trio se moque sans aucun respect des enfants et des femmes du pays Maghrébin. Au mois d’avril dernier la diffusion de la séquence sur la toile a outré des nombreux rappeurs français. D’origine Marocaine, Maes a été l’un des premiers à s’insurger. Le rappeur de Sevran s’est confié sur cette affaire dans son dernier entretien dans l’émission Clique.

Une peine disproportionnée selon le rappeur

« Moi j’irai pas jusqu’à la peine de prison. Après ce qui est fait est fait, faut faire attention à ce que tu dis. Moi je vais pas dans un pays et dire là bas y’a que des pu*es alors que c’est le plus vieux métier du monde. Y’en a dans tous les pays » a déclaré Maes qui juge la peine de la justice Marocaine très sévère envers Brahim Bouhlel. « Tout ce que je peux lui souhaiter c’est une sortie rapide. La prison surtout au bled ce n’est pas très facile » a continué d’expliquer l’artiste du 93 en étant compatissant avec la situation que vit actuellement l’acteur français de la série Validé.

Il a précisé apprécier l’humour de Brahim Bouhlel tout en lui apportant son soutien et en espérant qu’il ne teindra plus de tel propos. « Moi je voulais pas qu’il aille en prison. J’aurais préféré le croiser et lui parler et expliquer. On aurait pu régler ça très calmement. J’aimais bien ses vidéos. Au fond, je suis sur que c’est un bon gars, force à lui mais voilà il recommencera plus j’espère » a conclu Maes.