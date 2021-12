Niska a quitté la France pour le Maroc et révèle pourquoi

Niska a quitté la France pour aller vivre au Maroc et en expliquant les raisons de cette décision. C’est en marge de la promo de sa dernière mixtape Le monde est méchant qu’il est confié à ce sujet dans une récente interview pour Le Parisien.

Le 4 novembre 2021, Niska a présenté au public son projet Le monde est méchant dont le rappeur français a dévoilé avant sa sortie les singles De Bon Matin avec Guy2Bezbar et Mapess ainsi que le morceau éponyme de la mixtape. Sur cette dernière comporte 17 titres dont 10 collaborations avec deux de prestiges avec Ninho et Maes. Pour sa première d’exploitation la mixtape s’est vendue à 22 057 copies.

Avant la parution de la mixtape, Niska a accordé un entretien au journal Le Parisien dans lequel il a confié les détails de son choix de partir vivre au Maroc en s’installant dans la ville de Marrakech en se justifiant d’avoir voulu chercher la tranquillité tout comme son compère Gims.

« En France, avec la popularité, il faut toujours tout calculer. À Marrakech, je vis normalement et on me demande un autographe une fois sur cinq quand je vais faire les courses au Carrefour » s’est-il expliqué. Avec son succès, Niska a atteint une telle notoriété en France qu’il ne peut plus y vivre en toute discrétion.

A noter que Niska poursuit la promotion de sa dernière mixtape avec la mise en ligne il y a quelques jours du clip de sa collaboration avec le jeune rappeur originaire du quartier de La Plaine à Clamart, 1pliké140 sur le morceau 140G.