Booba N°1 avec Maes, il lui adresse un message pour un 5ème feat

Booba et Maes une connexion au sommet qui fonctionne toujours

Après avoir laissé planer le doute de sa présence sur Réelle vie 3.0, le dernier projet en date de Maes, Booba a encore validé une nouvelle collaboration avec son compère de Sevran pour le morceau Platine o Plomo. Le morceau est directement entré à la première place du Top Singles à sa sortie et se maintient dans le Top 10 du classement des titres plus écoutés cette semaine.

Sur les réseaux sociaux les deux rappeurs français se sont satisfaits de la réussite de cette quatrième association qui vient d’entrée en rotation sur les ondes de la radio Skyrock et dont Booba vient de mettre en ligne les images des coulisses de l’enregistrement en studio du titre. Le nouveau carton de ce featuring entre Maes et B2O continue d’inspirer ce dernier et il vient de proposer à son ami de remettre ça.

Un 5ème feat en préparation ?

Les collaborations de Booba et Maes sur Madrina et Blanche ont fait un énorme carton, VVV paru au mois de mars dernier a connu un peu de succès alors que Platine o Plomo semble se diriger vers le même destin que les deux premiers titres cités avec un très bon démarrage de plus de 4,5 millions de streams totalisés en seulement 24h en étant N°1 du Top Singles. « Maes on rigole, on rigole mais en réel on a fait 4 numéros 1 d’affilé et sans payer l’arbitre« a lâché B2O dans une story Instagram visiblement ravi d’avoir encore explosé les chiffres des streams sur les plateformes de streaming.

« Le 5ème, Bersa Music y dit c’est pire. Mais bon y parle beaucoup aussi tu connais« a ajouté le DUC en conclusion de son message avec la capture d’écran de leur dernier single en s’adressant au producteur Bersa qui a travaillé sur des nombreux singles avec Maes notamment pour son dernier album Réelle vie 3.0.