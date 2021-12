Le frère de Koba LaD se lance dans le rap, la ressemblance est frappante

La ressemblance avec Koba LaD est frappante ! En attendant le 10 décembre pour écouter le second volet de la mixtape Cartel de Koba qui vient de franchir le cap des 2 milliards de streams c’est à son frère Mattke Pal de faire parler de lui avec la réalisation de son tout premier freestyle.

Koba LaD s’est déjà lancé dans le rap depuis plusieurs années et s’est fait une place de choix dans le milieu, un exemple que semble désormais son frère nommé Mattke Pal. La musique est souvent une affaire de famille comme le prouve plusieurs exemples dans le rap français avec les frères Djuna, Gims et Dadju, le groupe PNL formé de Ademo et NOS, le duo Bigflo et Oli ou encore Alonzo et Soprano qui sont cousins.

Mattke Pal dont la ressemblance avec son frère est évidente tant au niveau du style mais aussi au niveau du physique vient de faire son entrée dans le game avec un premier clip nommé « Freestyle Pal » qui a rapidement dépassé les 80 000 vues sur Youtube de quoi espérer lancer sa carrière. Koba LaD n’a pas manqué de lui apporter son soutien et sa force sur son compte Instagram en faisant la promotion du clip tout en déclarant « Ouuui jumeau ».

Le premier freestyle de Mattke Pal a suscité des nombreuses réactions des auditeurs, « Le son est très bons arrêtez de faire les rageux juste parce que c est le frère de koba », « C’est Koba en moins bien arrêtez de donner de la force à des gens qui en ont déjà assez », « Koba il va faire un feat avec lui même » peut-on lire dans les commentaires des internautes.

