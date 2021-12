Ninho plus énervé que jamais dans Binks to Binks 7

Ninho balance du très lourd avant la sortie de son album

A 3 jours de la sortie de Jefe, Ninho fait encore monter d’un cran l’attente sur son nouvel album avec le septième volet de sa série de freestyles Binks to Binks débutée au mois de juillet 2016. Un inédit qui ne figure pas sur le projet à paraitre ce vendredi mais accompagné de son clip.

De passage toute cette semaine dans les locaux de Skyrock dans l’émission Planète Rap pour présenter en exclusivité son nouvel opus aux auditeurs de la radio, Ninho a réservé une surprise aux fans ce mardi soir en interprétant en direct live le puissant freestyle « Binks to Binks 7 ». Quelques heures auparavant, N.I annonce à son public la sortie du morceau en précisant que sa parution n’est pas initialement programmée.

Transition Trap/Drill dans le dernier Binks to Binks de N.I

En parallèle de ce live sur Skyrock, Ninho a mis en ligne le visuel de ce nouveau freestyle produit par Perfect Beats, Noxious et Flem qui reprend la base des précédents freestyles du rappeur originaire de l’Essonne avec deux parties différentes. L’une sur une première production puis une seconde sur une toute autre instrumentale pour diviser le titre en deux avec une transition trap/drill.

« A la base c’était pas prévu mais c’est méchant donc j’le sors… Binks To Binks 7″ a commenté sur son compte Twitter N.I en dévoilant le clip dans lequel on peut remarquer qu’il s’affiche notamment dans la ville de Lisbonne face à une fresque en hommage à Tupac Shakur. De quoi faire grimper un peu plus la pression avant la parution de Jefe, un album de 15 titres sans aucun invité.

