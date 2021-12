Booba se moque de la position de Tayc au lit

Booba choqué par les fesses de Tayc

Après avoir relancé son média OKLM sur les réseaux sociaux suite à plus d’une année d’absence sur la toile, Booba s’est trouvé une nouvelle cible en la personne de Tayc qui vient de remporté la 11ème édition de Danse Avec Les Stars. Le DUC a réagi à la mise en ligne il y a quelques jours du dernier clip du chanteur originaire de Marseille.

B2O ne lâche plus Tayc depuis quelques temps. Kopp n’a pas oublié l’affaire des anciens tweets polémiques de l’interprète du titre « Le Temps » publiés entre 2012 et 2013. Depuis la révélation de cette affaire l’année dernière, Booba s’amuse à l’attaquer et en cette fin d’années les piques se multiplient malgré le silence de son rival qui ne semble pas affecté par les provocations à répétition.

Le clip Dodo amuse B2O !

Dernièrement Tayc a fait la Une de l’actualité avec sa victoire à DALS sur TF1, sa participation la série de Noël Christmas Flow diffusée Netflix ou encore avec son passage aux NRJ Music Awards dont Booba avait blagué sur sa tenue vestimentaire, cette fois-ci c’est en découvrant les images du clip du single « Dodo » posté sur Youtube le 23 novembre dernier que le DUC s’est moqué de l’artiste Marseillais.

Dans ce clip du morceau extrait de « Fleur Froide Second Etat : La Cristallisation » qui vient de franchir les deux millions de vues, Tayc danse en enchainant des mouvements de bassin en étant notamment couché sur un lit dans une position de sommeil avec ses fesses en premier plan.

La séquence a interpellé Booba, il a commenté dans des stories de la pages OKLM, « La position de Tayc » a-t-il d’abord légendé avec un émoji qui pleure de rire avant d’ajouter « Vous m’envoyez ça dès le matin vous êtes des vrais fumiers » puis de conclure mort de rire et surpris par le clip « Mais non c’est réel en plus ».