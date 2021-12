Ninho fait l’éloge d’Eto’o qui réagit et lui adresse un message

Ninho peut compter sur le soutien de Samuel Eto’o pour la promotion de son nouvel opus Jefe. L’ancien joueur du FC Barcelonais a adressé un message au rappeur qui a grandi à Nemours en Seine-et-Marne afin de lui apporter de la force pour la sortie de son album.

Ce 3 décembre, Ninho dévoilé le troisième album de sa carrière. Afin d’en assurer la promo, il était de passage dans Le Code sur Apple Music face à Mehdi Maïzi. Dans cette longue interview, le rappeur français s’est exprimé sur la conception de cet opus, sa carrière dans la musique et divers sujets tout en confiant d’avoir comme exemple l’ex international Camerounais, Samuel Eto’o pour s’inspirer de sa façon de travailler.

Eto’o répond à Ninho dans un bel échange !

Mehdi Maïzi a questionné Ninho sur le parallèle qui peut être fait entre lui et un footballeur dont le but est d’être au top à chaque match, s’il regarde le parcours d’un joueur qu’il prend comme modèle à suivre au niveau du mental. « J’aime bien Samuel Eto’o. Comment il le fait, en parlant de business, c’est un businessman et un footballeur en même temps. Lors de plusieurs réunions, il prend parti pour plusieurs choses et j’aime bien les gens comme ça, les fédérateurs. » a-t-il répondu.

Cette dédicace n’a pas échappé à Eto’o qui a décidé de répondre à Ninho en faisant une petite vidéo à l’occasion de la parution de Jefe pour lui adresser un message de soutien, « Hey mon petit frère Ninho. Plein de succès pour ton album ». L’ancien joueur professionnel, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale du Cameroun avec 56 buts a également partagé l’extrait de l’interview sur son compte Twitter pour remercier le rappeur français de cette déclaration.